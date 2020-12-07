《时代》周刊首次评出“年度儿童”，15岁发明家赢得这一称号. December. 07, 2020 07:56. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 美国时事媒体《时代》把以“儿童发明家”而闻名的吉坦贾莉•拉奥(15岁)选定为“年度儿童”。《时代》周刊从1927年开始，在过去的90多年里每年都会发表“年度人物”，但以儿童和青少年为对象的“年度儿童”评选尚属首次。拉奥从全美各地响当当的5000名8~16岁孩子中脱颖而出，当选“年度儿童”。 3日(当地时间)，拉奥的照片成为封面的《时代》周刊14日最新一期中，刊登了作为人权运动家活跃的演员安吉丽娜•朱莉(45岁)采访她的报道。拉奥发表获奖感言说：“我制作的装置和节目不仅能解决世界的问题，还想给别人带来灵感”，“虽然在电视上把年纪大的白人男性描写成科学家，但是我想让他们知道，如果我能做到的话，谁都可以做到。” 拉奥目前居住在美国西部科罗拉多州丹佛市，在认识到利用社交媒体在学校内的欺凌和排挤问题非常严重后，开发出了事先感知网络暴力信息的应用程序“Kindly”。2017年，她发明了利用碳纳米管感应器可以简便地检测出自来水中的铅含量的便携装置，从而名声大噪。 通过这项发明，拉奥在大企业3M主办的“年轻科学家竞赛”中获得2.5万美元的奖金，并获得了美国最年轻科学家的好评。

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