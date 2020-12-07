驻韩美军司令会见青瓦台国家安保室第一次长，讨论移交作战权等问题. December. 07, 2020 07:57. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯最近与青瓦台国家安保室第一次长徐柱锡会晤，集中讨论了移交战时作战指挥权问题等韩美同盟悬案。有分析人士认为，艾布拉姆斯一直声称在现政府任期内“难以移交作战指挥权”、说话不太中听，他在卸任前夕却接连会见韩国政府高层相关人士，就驻韩美军训练条件等韩美之间分歧问题持续进行下定决心的发言。 据政府消息人士6日透露，艾布拉姆斯上个月底与徐锡柱面谈时，就现政府任期内变得扑朔迷离的作战指挥权移交推进情况和为作战指挥权移交作准备的未来联合司令部运用第二阶段（FOC，完全运用能力）检验时间等悬案交换了意见。美国方面在10月举行的韩美安保磋商会议上，对明年实施“完全运用能力”的检验表示为难。艾布拉姆斯一直表示，考虑到韩国军队的战斗准备态势等，明年也很难移交战时作战指挥权。 据悉，艾布拉姆斯对原定上个月16日在庆北浦项市寿星射击场进行的驻韩美军阿帕奇直升机射击训练被搁置一事，也向徐柱锡表示了忧虑。上个月23日，艾布拉姆斯首先提出要求，与韩国国防部徐旭进行了非公开会晤。 韩国军方内外认为，随着美国太平洋陆军司令拉卡默拉被任命为下任驻韩美军司令，即将卸任的艾布拉姆斯正在广泛地会见韩国政府高层有关人士。作为原则主义者的他向韩国政府负责官员传达了一段时间以来对于韩国军队的训练准备状态和驻韩美军训练条件等显现的问题意识。某消息灵通人士表示：“这反映了在退休走人前一吐为快的意志。”

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