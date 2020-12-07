“奖杯是我的”，朴仁妃-柳箫然-高真荣谁将最终问鼎？. December. 07, 2020 07:57. by 金正勋记者 hun@donga.com. 朴仁妃(32岁)和高真荣(25岁)在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛得克萨斯(VOA)精英赛上，在前3轮结束之后保持领先位置。 “高尔夫女皇”朴仁妃6日在美国得克萨斯州德科洛尼老美高尔夫俱乐部(标准杆71杆)举行的比赛第3轮比赛上，抓住3支小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆2杆共69杆的成绩，并以中间合计低于标准杆4杆的成绩占据并列第一。朴仁妃以赛季奖金106.652万美元(约11.5万亿韩元)紧追该部门第一名金世煐(113.3219万美元)，如果此次比赛她夺冠，将追加26.25万美元(约2.8万亿韩元)的奖金，夺回奖金榜首位。(一旦夺冠)年度最佳球员积分也将达到120分，超过金世煐(106分)，成为该领域的领头羊。很长时间内奖金及年度最佳球员积分排名第一的朴仁妃早前将领先位置让给了上个月在LPGA巡回赛鹈鹕锦标赛上夺冠的金世煐。金世煐没有参加此次比赛。 世界排名第1位的高真荣当天抓下3支小鸟球，吞下2个柏忌，打出低于标准杆1杆共70杆的成绩，并以中间合计低于标准杆3杆的成绩，落后领先者1杆，位居并列第4位。70周以来一直占据世界排名第一位置的高真荣(平均分数7.79分)目前落后金世煐的7.38分0.41分。高真荣为了获得赛季第一个冠军头衔和参加赛季最后一场比赛的CME积分，迫切需要冠军。 另外，时隔10个月重返LPGA巡回赛的柳箫然(30岁)本轮没有吞下一个柏忌，抓下6支小鸟球，创下“当日最佳”成绩，与朴仁妃一起并列排在第一。柳箫然自2018年6月梅耶尔精英赛后，时隔2年半，将再次挑战LPGA巡回赛冠军。

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