6小时→1小时→5分钟...诊断检测变得更快更方便. December. 07, 2020 07:57. by 金民秀记者 reborn@donga.com. 传染病诊断起到快速识别感染者、早期阻止扩散的防疫核心的作用。在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)全球性大流行的状况下，韩国的防疫政策受到世界性的关注，这也可以说是得益于迅速的诊断检测。2日(当地时间)，英国在世界上首次认可了阿斯利康制药公司的新冠肺炎疫苗，对疫苗接种的期待感有所提高，但是迅速、准确的诊断检测技术仍然非常重要。因为，如果要经过疫苗生产、购买合同、流通等程序，至少需要几个月的时间。 一般的新冠病毒检测法“实时聚合酶链式反应(RT-PCR)”是从患者的唾液、鼻子、喉咙等处提取检体后，数次复制病毒DNA，大规模增加特定病毒的基因后，如果实际病毒基因增加，就判定患者感染。准确度约为97%，但缺点是出检测结果需要6个小时。 科学家们正在研究划时代地减少检测时间和费用的方案。国军医务司令部国军医学研究所责任研究员卢景泰(音)研究组开发了名为“逆转录环介导等温扩增法(RT-LAMP)”的技术。RT-LAMP与RT-PCR相似，从患者的唾液、鼻子、喉咙等处提取检体后，识别特定新冠病毒的基因，辨别是否感染。但与RT-PCR通过加热和冷却的温度变化来增加基因不同，RT-LAMP可以在55~72摄氏度之间的同一温度下增加基因，可以在1小时内诊断成功。该技术还拥有“新冠病毒相关1号专利”的称号。上个月，RT-LAMP被采纳为巴拉圭机场的现场诊断法。 还出现了利用CRISPR基因剪刀确认感染与否的诊断方法。CRISPR基因剪刀是从含有生命体信息的DNA中切除诱发遗传疾病的特定部位的碱基进行矫正的技术。美国旧金山加利福尼亚大学诊断检查医学科教授查尔斯•奇伍团队开发出了用CRISPR基因剪刀识别新冠病毒时，在切断该基因的同时，生成荧光分子信号，从而判断是否感染的技术，并发表在国际学术杂志《自然-生物技术》上。 今年获得诺贝尔化学奖的美国伯克利加利福尼亚大学教授珍妮弗•达乌德纳上月12日表示，开发出了利用CRISPR基因剪刀，在5分钟内就能确认感染与否的诊断法。利用基因剪刀技术的诊断方法的优点是无需高价的实验设备，在家也可以方便地进行检测。 美国还引进了利用塑料管上黏着的唾液来分辨感染与否的唾液诊断法。与现有的检查法不同，疑似感染者可以不直接接触医疗人员。美国食品和药物管理局(FDA)早在4月份就批准了该诊断法的紧急使用。还有捆绑多名检体一起检查的聚合检查法和利用血液在10多分钟内便能知道结果的抗体检查法、用X线拍摄肺部，找出无症状确诊者的计算机断层扫描(CT)检查法等。 随着诊断检测法的进化，相关市场也将大幅增长。美国市场调查企业“全球市场观察者”预测，世界新冠病毒诊断检测工具市场规模将从今年的33亿美元(约3.6531万亿韩元)，到2026年增长到85亿美元(约9.4095万亿韩元)，年均增长高达17.3%。

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