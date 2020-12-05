看似很像却相差极大的“韩中日文化”. December. 05, 2020 07:43. by 金基润记者 pep@donga.com. 韩国人在外国最常被当地人问到的问题之一就是“是中国人还是日本人”。最近，得益于K-pop(韩国流行音乐)等，越来越多的人开始关注韩国，并会问“那么是韩国人吗？”虽然存在个人差异，但从外面看，韩中日三国的文化特点非常相似，难以区分。韩国人的感受也差不多。不管喜欢还是不喜欢，从古至今，三个国家在东亚盘根错节交织在一起，共享筷子、儒教、汉字文化等，既相似又不同。 作者借用书名“Antagonism(拮抗作用)”这一生物学概念，描写了三国之间既暧昧又微妙的差异。拮抗作用是指在生物体发生的某种现象中，两个因素同时作用，相互否定其效果的概念。 作者是汉城大学ICT设计系教授，长期以三国的工艺品为基础研究三国“文化基因”的美术和设计专家，他认为创造一个国家文化的共同体的心理和历史形成了互相推挤的拮抗作用。文化再次对美术、建筑风格、庆典、服装和装饰品产生影响，从而产生了各国的特性。 作者将拮抗作用作为理论工具，描写了三国的工艺品和建筑中出现的现象。书中将中国的开放和封闭特性以土楼这一固有的住宅样式展现出来。缩小和扩张的日本双重特性通过佛坛进行了阐明。在解释韩国时，他提到了“冒失”和“强迫”两个关键词。为了说明这个概念，他举例介绍了18世纪金厚臣的《大快图》和《高丽佛画》。 这个国家人的气质如何，那个国家的国民性如何，相关看法当然存在误差。这一点作者也很清楚。他说：“违反规定的事例不断出现。真正意义上的气质论并不是区分优劣的准备。目的是为了帮助寻找解决现实问题的最佳解决方案而进行观察。”

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