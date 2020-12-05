美国国会就“维持驻韩美军规模”达成一致……似乎反映了拜登的想法. December. 05, 2020 07:43. by 尹相虎 军事记者、李雪记者 ysh1005@donga.comsnow@donga.com. 据“美国之音”广播4日报道，美国国会就包括将驻韩美军驻军规模维持在现行28500名内容在内的国防授权法案的处理达成了协议。这是在当选总统拜登选举获胜后之后首次处理的国防授权法案，因此有评价认为，这反映了重视同盟的拜登政府的意向。拜登反对一直暗示有可能裁减驻韩美军的特朗普政府，一直强调恢复同盟。 协议案中包括了缩减驻韩美军规模不能使用预算的条款。但是如果属于符合美国国家安全利益、不严重损害区域内同盟的安全、与包括韩国和日本在内的同盟进行适当的磋商，如果向议会证明上述几点，就可以进行缩减。另外，特朗普总统去年任命的美国参谋长联席会议主席马克·米利3日在在线举行的论坛上表示，“美军在海外的驻扎方式应该具有选择性”，并指出应该将韩国和中东海湾地区的美军驻扎方式从“永久驻扎”改为"循环驻扎“。他主张，如果在韩国与朝鲜发生武力冲突，非战斗人员美军家属可能会受到伤害。 据悉，美国总统特朗普已提名美国太平洋陆军司令（上将）保罗·拉卡莫拉为下届驻韩美军司令。据韩国军方消息人士4日透露，美国国防部在上个月大选后向韩国政府通报了这一事实。驻韩美军司令兼任韩美联合司令和“联合国军”司令。 拉卡默拉是美军陆军士官学校（西点军校）出身，参与了在阿富汗进行的“基地”组织和塔利班的扫荡作战。他还担任过美军18空降军团长和国际盟军司令（CJTF-OIR），主导了击退伊斯兰武装势力和“伊斯兰国”的作战。 拉卡默拉去年11月被任命为美国太平洋陆军司令，全权负责韩国、日本、关岛、夏威夷等太平洋地区的陆军作战。韩国军方相关人士表示：“作为重视同盟的野战通，他是特殊战等非正规战和剧变事态专家。”预计拉卡莫拉将于明年1月拜登政府上台后，在2∼3月左右通过人事听证会和批准程序赴任。2018年11月就任的现任驻韩美军司令官罗伯特·艾布拉姆斯将在任期结束后离开。

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