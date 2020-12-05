孙兴慜攻入个人赛季第12球，以忘我的表现拯救球队. December. 05, 2020 07:43. by 兪載泳 elegant@donga.com. “超级Sonny”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)以忘我的表现拯救了球队。 托特纳姆热刺队4日在奥地利林茨的林策体育场举行的2020∼21赛季欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛小组赛J组第五轮客场比赛中，以3比3战平LASK林茨队，本场比赛之后托特纳姆热刺队积10分(3胜1平1负)。因此，托特纳姆热刺队无论剩下的1场小组赛结果如何，都确保了小组前两名的位置，提前获得欧联杯32强的资格。 包括“最佳拍档”哈里•凯恩在内，塞尔吉奥•雷吉隆、埃里克•拉梅拉等主力球员因伤无法上场的情况下，孙兴慜作为单前锋出战。7日，在英格兰足球超级联赛(EPL)保持领先位置的重要一战—与阿森纳的比赛之前，球员们似乎都很爱惜自己的身体，但孙兴慜却致力于球队之间的联系，勤奋地跑动。 孙兴慜在1比1平局的下半场第11分钟接到唐吉•恩东贝莱的前场传球，在对方最终防守队员之间快速奔跑后右脚射门，攻入了本队的第二个进球。这是他本赛季在各项赛事中攻入的第12个进球(正规联赛9个进球，欧联杯3个进球)，也是继上月22日与曼城队的比赛后，时隔3场比赛再次进球。 孙兴慜在上半场伤停补时阶段因对方手球犯规而获得点球(PK)的情况下，把机会让给了加雷斯•贝尔。这是为了提高本赛季从皇家马德里队被租借到球队后一直没有活跃表现的贝尔的士气。贝尔在赛后说：“赛前更衣室的白板上写着一旦获得点球，‘Sonny(孙兴慜)’是第一顺位人选。Sonny大方地让出了罚点球的机会。”得益于孙兴慜，贝尔在俱乐部和国家队比赛中攻入个人第200粒进球。 虽然闯进了32强，但托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥在比赛结束后以孙兴慜的姿态为榜样，斥责了其他选手。穆里尼奥教练说：“几名球员个人情况很糟糕。欧联杯小组赛并没有给部分球员带来动力。他们好像认为自己不应该在这里。表示“最终还是态度的问题。在赛前热身时，能够感受到沟通和热情的巨大差异”的穆里尼奥教练评价说：“但是孙兴慜和皮埃尔•霍伊别尔则与其他球员形成了鲜明的对比。无论赛场在哪里，任何比赛，他们总是为球队而战。如果没有他们，我不觉得我们能得到这个积极的结果。”

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