“换气”的威力. December. 05, 2020 07:43. . 世界范围内新冠病毒正在持续大流行，韩国国内也进入第三次大流行。第三次大流行与前两次大流行不同，不是以特定地区、设施为中心大规模发生的形态，而是在暗地里扩散，因此是更大的威胁。随着冬季的到来，增加使用取暖器但更难换气的季节性状况，又使今后的前景变得更加暗淡。 6月在全州一家餐厅发生的感染事例赤裸裸地反映了这种危机。该餐厅的环境是不与外部通风、一直使用空调的普通夏季餐厅。此时，一名确诊患者访问了餐厅，而此时一同来访的两名客人离新冠确诊患者分别有4.8米和6.5米，均被确诊感染。研究该事例的全北大学教授李柱亨研究团队分析说：“在一般情况下，唾沫珠最多能达到2米，但在未换气的情况下，如果打开空调，就会发生空气循环，在超过其3倍的距离内也会发生感染。” 虽然这一案例可以归结为在室内处于同一空间的几个人感染病毒，但8月份坡州的一家连锁咖啡店中60名以上的集体感染事例发出的警告是，根据空间的不同可能会有数十数百人感染。该连锁咖啡店因环境舒适，是在咖啡厅里学习的人经常光顾的地方，但由于使用冷气机通风不畅，再加上咖啡店的特性，没有戴口罩，所以发生了大规模感染。 像这样的问题，至今仍有很多人误以为设置在外面的空调是室外机甚至可以换气的，所以才会发生。空调是不让外部空气流入，而是将内部空气进行循环的方式，再开动多长时间，也不会换气。也就是说，如果不让空气流通，只启动冷暖空调，哪怕是轻微的病毒，整个空间也会成为病毒危险地带。防疫当局也认为当时大规模感染的原因是通风不足。 换气的效果已经通过数值得到了证明。据疾病管理厅透露，如果一小时内空气流通5次以上，就可以减少99%的病毒。另外，通过通风可以解决二氧化碳、挥发性有机化合物(VOCs)、氡等多种室内空气质量问题，因此最好的防疫方法就是通风。但是在冬天换气时，取暖能源会消耗很大，因此当务之急是寻找能够有效管理能源的冬季换气方法。与此同时，为了解决这一问题，有必要开发综合管理冷暖功能和换气功能的“一体化冷暖空调系统”。 人类的历史是克服难关的历史。显然，新冠疫情是地球给我们的又一个难关。为了克服这一困难，走向“后新冠”时代，需要在通风和制冷供暖等室内环境的根本管理方法上有所改变。

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