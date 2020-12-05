文在寅总统的支持率为39%……上任后最低谷. December. 05, 2020 07:44. by 李恩澤 nabi@donga.com. 文在寅总统的支持率（履行职务的肯定评价率）跌至就任以来的最低值39%。特别是，曾起到现政府诞生核心作用的中立层的支持率下降到了32%。 2日公布的韩国盖洛普民意调查结果显示，在“总统职务履行评价”中回答“做得好”的占39%，与历史最低值持平。以韩国盖洛普为准，文在寅总统在去年10月第三周（前法务部长曹国辞职时期）和今年8月第二周（房地产舆论恶化时期）的支持率也为39%的最低记录。 对于履行职务的评价，“正在犯错”的否定评价为51%，比上周的48%上升了3个百分点，10%保留了回答。从8月中旬到11月第三周，肯定和否定回答在40%左右时反复不定，但上周这一差距扩大到8个百分点，本周则扩大到了12个百分点。在否定评价的理由中，回答“房地产政策”的占22%，回答“法务部、检察机关矛盾”和“整体不足”的各占9%，回答“人事问题”的占8%，回答“经济民生问题解决不足”的占7%。 特别是中间阶层的肯定评价下降到了32%，比全体回答者下降的速度要快。60%的中间阶层回答“正在犯错”。另外，在2022年大选相关调查中，52%的中间阶层回答“希望政权交替”。36%的人希望维持现政权。在11月第二周的调查中，维持政权（46%）和交替政权（44%）的误差范围之内，但时隔3周后差距再次拉大。 中秋节以后，房地产问题成为否定评价的理由之一，而从上周开始，关于“法务部与检察机关的矛盾”的言论有所增加。盖洛普分析说：“随着两个机关的首长之间的冲突长期化，任命他们的总统似乎也有一部分责任。”

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