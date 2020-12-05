执政党不应回避民心警告，应停止“毒素法案”立法的独断专行. December. 05, 2020 07:44. . 文在寅总统的国政履行支持率在韩国盖洛普等舆论调查中跌至不到40%等，创下了就任以来的最低值。共同民主党的支持率也跌至文在寅政府上台以来的最低水平。对现执政势力的民心背离，是房地产政策的失败和驱逐检察总长尹锡悦等单方面独断专行的国政运营导致的结果。尽管政府的房地产政策已经失败，但共同民主党今年7月还是以自己的力量通过了租赁二法，这导致了最恶劣的全租和月租困难。驱逐尹锡悦的行为也是法务部长秋美爱对现任检察总长宪政史上前所未有的职务排斥、惩戒请求、委托调查等臭招、破坏法治的狂奔。民心向现执政势力发出了警告，要求不要再依靠多数力量独断专行。但共同民主党却表示：“一定要在定期国会最后一天（9日）之前处理高层公务员犯罪调查处法和企业规制三法”并预告了立法的独断专行。 这些法案都引发了“毒素立法”的争议。共同民主党2日在国会外交统一委员会全体会议上单独表决的《禁止对朝鲜传单法》中规定了即使未遂也要进行处罚的条款等，侵害了宪法保障的表达自由，因此受到了违宪可能性较高的指责。昨天在国会法司委法案审查小委上讨论的《公调处法》修改案是推荐公调处长候选人时要取消在野党否决权的法案，因此并不是修改，而是应该称之为改恶法案。根据该修改案，可以随意任命公调处长，公调处只能从一开始沦为封锁权力调查的政权保卫机构。《商法》《公平交易法》《金融集团监督法》等《企业规制三法》也是在海外也史无前例地包含规制条款，因此很有可能阻碍我国企业的发展。 尽管如此，执政党内部反而出现了因为踌躇改革立法，所以支持率下降，如果尽快完成改革立法，支持率就会恢复的主张。未能正确读懂民心背离，表现出逆民心而行的看法，这反证了执政党已经到了无法沟通的地步。拥有国会绝对多数席位的共同民主党只要下定决心，任何法案都可以处理。但是，如果继破坏法治的暴走之后，以“立法独行”再次不顾国民警告，那么现在只剩下1年零5个月的现政权的“跛脚鸭”现象只能提前出现。

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