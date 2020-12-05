读书室、超市等深夜营业中断……晚9点后“首尔的夜晚”停止. December. 05, 2020 07:44. by 金尚云记者、朴昌圭记者 sukim@donga.com,. 从5日开始，首尔的夜晚将停止。截至18日晚12时，在两周的时间内大部分便利设施将在晚上9时关门。这是韩国国内新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情发生后最严厉的防疫措施。 4日，首尔市召开紧急新闻发布会，发表了全面中断商店、电影院、网吧、读书室、超市、百货商店等一般管理设施的深夜营业的防疫措施。这比目前首都圈实行的保持社会距离“2阶段+α”更强，达到2.5阶段。但是，购买生活必需品的不足300平方米的小超市除外。另外，晚上9点以后，饭店的包装、配送营业将继续被允许。 市民的代步工具大众交通也将停止运营一部分。市内公交车和地铁分别从5日和8日开始，在晚上9点以后，运行量将比平时减少30%。博物馆、美术馆、演出场、图书馆等公共设施也将停止运营。从7日开始，初高中将实施为期2周的全面远程授课。首尔市代市长徐正协表示：“新冠肺炎疫情的扩散已经超过了特定设施，已经扩散到了整个日常”，“为了打破危急状况，决定晚上9点以后为首尔按下暂停键。” 新冠肺炎疫情的扩散趋势实际上已经达到了难以控制的地步。以4日0时为准，新增确诊患者为629人。这是9个月来首次超过600人，以一天为标准，是历史第三多。特别是首尔被确诊感染了295人，连日来持续出现最多感染者人数。政府决定，从7日到明年1月3日为年末年初特别防疫期间。但是根据状况严重的判断，正在考虑提高全国2.5级防疫措施。另外，新冠病毒在大部分国家再次大流行，累计死亡人数超过了150万人。

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