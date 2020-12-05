韩国综合股价指数首次突破2700点...三星电子股价突破7万韩元. December. 05, 2020 07:44. by 张润贞记者 yunjng@donga.com. 韩国综合股价指数(KOSPI)在股市历史上首次突破了2700点大关。韩元兑美元的汇率暴跌近15韩元，跌至2年半以来的最低值1080韩元。随着外国投资者对全球经济复苏的期待，连日来“购买韩国股票”的同时，股价和韩元价值也持续走强。 4日，韩国综合股价指数比前一天上涨35.23点(1.31%)，以2,731.45点收盘。个人和机关虽然进行了纯抛售，但是外国人以半导体、制药股为中心，购买了7700亿韩元规模的股票，引领了KOSPI的上升趋势。进入本月以来，外国投资者净买进的金额为1.57万亿韩元。得益于此，韩国综合股价指数连续4天刷新了历史最高值。 KOSPI大将股三星电子继前一天突破7万韩元之后，当天又上升了2.58%，以7.15万韩元收盘。以收盘价为标准，也开启了7万韩元时代。 前一天，2年零6个月以来首次跌破1100韩元的韩元对美元汇率暴跌14.9韩元(韩元升值)，以1082.1韩元收盘。这是自2018年6月12日(1077.2韩元)以来的最低值。韩元走强导致外国人流入韩国股市，这种购买势头再次带动韩元走强的格局正在反复出现。 有分析认为，随着美国拜登政府的大规模经济扶持政策以及由此带来的美元弱势，外国资金持续流入韩国股市，韩国综合股价指数将会持续上升。随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的开发，对股票等危险资产的投资心理开始复苏，这也助了一臂之力。 但也有不少投资者对与实物经济背道而驰的股价暴涨势头感到不安。最近一个月，韩国综合股价指数上涨了15.87%，但是，因为第三次新冠肺炎疫情的扩散，人们担心实体经济会进一步放缓。IBK投资证券研究中心前负责人李钟雨(音)表示：“与其他亚洲国家相比，韩国国内股市唯独呈现出了强劲的上升势头。很难将其看作是持续时间较长的趋势。” 软银集团会长孙正义最近表示：“虽然正在开发疫苗，但由于新冠疫情的再次流行，两三个月之内可能会发生灾难。为了应对最坏的情况，我们攻击性地出售了资产。”据悉，仅软银持有的现金就达800亿美元。

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