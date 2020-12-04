《禁止传单法》为了安抚朝鲜不惜违宪，南北关系只会更加扭曲. December. 04, 2020 07:40. . 共同民主党2日在国会外交统一委员会上单独表决了禁止对朝散发传单的《南北关系发展法》修改案。其内容是，如果在军事分界线一带进行散发传单或使用扩音器等行为，将被处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下的罚款。共同民主党的方针是，通过法制司法委员会，9日在全体会议上处理该法案。 该修正案侵害了宪法保障的表达自由，具有很大的违宪嫌疑。虽然统一部在外交通商统一委员会表决后立即表示，“这是保护国民生命与安全的法律，也是南北关系改善促进法和韩半岛和平增进法”，但是，就算政府为了国民安全可以暂时限制散发传单，但干脆制定处罚法从根本上予以封锁，这是不可以的。大法院也在2016年表示，如果国民生命危险，政府可以限制，但是从表达的自由角度出发，原则上不能阻止。 该修正案是在朝鲜反对“脱北”民间团体散发传单后推进的，被扣上了“金与正下命法”的帽子。朝鲜6月威胁“要制定阻止垃圾把戏的方法”，并断绝了所有韩朝关系，甚至炸毁了韩朝联络办事处。让这样的朝鲜得意洋洋的《禁止散发传单法》无疑会对今后南北关系的确立产生负面影响。说不定朝鲜今后可能连韩国媒体和民间团体的批评也一一挑起是非，并对韩国政府进行逼迫。 告发朝鲜独裁体制、向居民传达外部信息的对朝人权运动应该继续下去。在尖端技术时代，需要修改依靠传单或扩音器引发军事紧张的方式。但是，将言论自由这一普遍人权也用法律加以阻止并加以处罚的做法，不能不说是违背民主主义和人权的时代错误行为。朝鲜在枪杀韩国国民后反而呼喝有声。越是试图安抚这样的朝鲜，韩朝关系只会越发更加扭曲。

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