马克龙的焦虑引发的禁止拍摄警察法争议. December. 04, 2020 07:41. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 当地时间11月28日下午，在法国巴黎共和国广场，持续1个月的新冠“封锁令”被放宽的第一天，广场一带仿佛成了战场。高呼“法国是公权力国家吗”的示威队伍和警察之间石头和催泪弹相向而行。示威群众破坏设置在街上的监控录像，并纵火焚烧车辆，导致周围一片混乱。当天，里昂、马赛等全国超过10万人举行了街头示威。 原因在于法国政府正在推进的《全面保安法》。其主要内容是，如果在网上上传能够确认警察脸部和身份的照片及视频，将被处以1年徒刑和45000欧元（约合6000万韩元）罚款。在政府主导下，该法案于上月24日在众议院获得通过。 媒体和社会团体抗议说：“这不仅侵犯了表达的自由，还会加剧滥用公共权力的现象。”上个月21日，发生了3名警察以没有戴口罩为由粗暴殴打黑人的事件，反对保安法的示威像野火一样蔓延到了全国。 外媒集中报道了法案存在的问题。记者也试图在现场采访，听取人们关于该法案弊端的看法。但出乎意料的是，赞成法案的意见也不少，这着实令人吃惊。个体户克莱芒（音）称：“比起市民被警察殴打的事件，警察在公务中被殴打的事件会更多”，“被拍照的警察的身份在社交媒体被公开然后遭到攻击的事情也经常发生。” 因在公务中遭受的压力和心理创伤而做出极端选择的警察也在增加。在过去10年里，平均每年有50人自杀，法国警察的自杀率比一般人高36%。公司职员路易（音）表示：“如果‘为了危害他人而上传照片’这一处罚的前提条件得到遵守，肯定会有积极的效果。” 有人批评说，如果充分听取赞成和反对的舆论并实施法案，就可以减少社会矛盾，但马克龙总统的性急助长了矛盾。马克龙总统在2017年大选中凭借“中间派”当选。但舆论调查机构IFOP10月的问卷调查结果显示，如果马上举行大选，马克龙总统的支持率为23%∼26%，相反，法国极右阵营领导人、国民联合代表马林·勒庞的支持率将达到24%∼27%。 距离2022年4月下届大选还有不到一年半的时间，接连发生的恐怖事件、新冠疫情导致的经济停滞、移民等问题叠加在一起，极右倾向和民粹主义政客的支持率正在上升。这就是为什么有人指出，马克龙总统为了获得右派倾向选民的投票，在强行推进《国家安全法》等右翼偏右政策的过程中，引发了矛盾的原因。 随着“政治目的”领先于政策或制度，本质逐渐消失，只是分裂不断扩大，这种事例在世界各地一再出现。幸亏法国选择了仲裁。众议院最近决定在议会修改《保安法》。希望此次事件能给因只出于政治目的的政策而经历矛盾的社会带来小小的启示。

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