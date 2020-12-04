中国4年以来首次批准韩国游戏服务，限韩令解除or只是个例？. December. 04, 2020 07:41. by 李建赫记者、申武庆记者 gun@donga.com,yes@donga.com. 中国政府时隔约4年首次向韩国游戏颁发了“版号(中国国内游戏服务许可)”。同时出现了解除对韩国游戏的“限韩令(韩流限制令)”信号弹的期待和仅限于一次性的负面预测。 3日，据韩国游戏开发商Com2uS透露，2日中国国家新闻出版署在网站上发布公告称，已向Com2uS的移动角色扮演游戏(RPG)《魔灵召唤：天空之役》下发了版号。2014年6月向全世界推出的《魔灵召唤(Summoners War)》是Com2uS海外销售额中约占80%的人气游戏。 Com2uS为了2016年末在中国市场展示《魔灵召唤》，申请了版号发放。但随着2017年围绕萨德(THAAD)部署问题韩中矛盾不断扩大，中国一直非正式地限制韩国游戏等文化产品的流通。特别是游戏，在2017年初最后一次发放之后就一直没有再发放版号。Com2uS相关人士表示：“因为是很久以前申请的，所以完全没有想到，事前也没有联系。” 对于中国政府突然发放版号，韩国国内游戏业界期待称，作为世界最大的游戏市场之一的中国市场大门是否再次开启。包括即将进军中国市场的Nexon手机游戏《地下城与勇士》在内，利用过去在中国人气颇高的知识产权(IP)的游戏的出口有望在不久的将来实现。由于这种期待，3日国内股市上Com2uS比前一天上涨6.19%，Wemade(5.75%)、Pearlabyss(14.11%)、NetMarble(3.59%)、NC软件(2.21%)等游戏公司的股价表现强势。 但也有人慎重地表示，认为此次措施使中国市场重新打开还为时尚早。为了确信中国已经全面撤销了限韩令，应该继续发放追加版号。韩国游戏学会会长俞正铉(音)指出：“很难期待中国会陆续发放版号”，“但是，韩国相关政府部门和游戏业界应把此次版号发放作为杠杆，今后更积极地致力于解决版号问题。”

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