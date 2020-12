中国先锋派艺术代表作家,他笑的理由是什么?. December. 04, 2020 07:41. by 金民 kimmin@donga.com. 2007年,美国房地产泡沫破灭引发的全球金融危机开始蔓延。而在当年的英国伦敦苏富比拍卖会上,中国作家的绘画作品以590万美元(约65亿韩元)的高价成交。当时创下中国现代美术最高价而成为话题的该作品是岳敏君(58岁)的《处决》。 此时,中国美术市场迅速发展,在受到瞩目的同时,也受到了“泡沫现象”的怀疑。与市场的可持续性无关,可以明确的是中国“大手”的存在感,即欣然向本国作家打开钱包。可以看到在那种氛围中产生的中国现代美术的一个侧面的两个展览同时举行。 首尔瑞草区艺术殿堂将举行《岳敏君个人展:笑一个时代!》岳敏君的作品以“张大嘴笑的男人”登场而闻名。该男子酷似作家,象征着对东欧崩溃和1989年天安门事件等中国经历的一系列现代史的冷笑。对于2007年创下最高拍卖价的《处决》,当时苏富比解释说:“这是从天安门事件中获得灵感的作品”,“是中国先锋派艺术中最重要的历史绘画作品。” 在展示会现场可以看到40多件岳敏君的绘画和雕塑作品。虽然只悬挂了《处决》的仿制画,但从2000年初到最近所创作的大规模绘画作品被展出。这里有《草地上的打滚》(2009年)和骷髅登场的《恋人1》(2012年),一个展厅由“笑可笑,非常笑”雕塑系列构成。 在他的近作中,流行音乐元素比政治情况更加突出。在作品中直接使用了蝙蝠侠或哆啦A梦等大众文化角色。通过最近的这些作品,观众可以直接判断一度被分类为“政治流行音乐”的岳敏君的作品世界,抛开政治状况如何发挥作用。票价为1万~1.5万韩元。展会将举行到明年3月28日。 釜山市立美术馆将举办“中国同时代美术三部曲:超越伤痕(Trilogy of Contemporary Art in China)”活动。展示的主要不是绘画,而是利用多种材料的美术或表演作品,展览会现场上可以看到朱金石、宋冬、刘伟等三位作家的作品。他们分别出生于1954年、1966年和1972年。 最引人注目的是作品的巨大规模。宋冬早期的作品像《哈气》(1996年)一样,进行表演、拍照、利用镜子等才华横溢的影像作品《砸碎镜子》(1999年)引人注目。但最近的作品《伤痕》(2020年)由一大堆杂物组成,甚至堆满了展厅入口大厅。据悉,利用纸张的朱金石的《南和北》(2020年)也配合现在的展示场缩小了尺寸。门票2000韩元,展会将举行到明年2月28日。

