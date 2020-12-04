耗费16个月复原工作的屏风《海鹤蟠桃图》将在韩国展出一个月. December. 04, 2020 07:41. by 金民 kimmin@donga.com. 美国俄亥俄州戴顿美术馆收藏的韩国屏风《海鹤蟠桃图》将对外开放约一个月。这是通过4日在首尔钟路区国立古宫博物馆开幕，到明年1月10日为止的特别展《海鹤蟠桃图，再次飞升的鹤》。去年7月，通过国外所在文化遗产财团和戴顿美术馆的业务协议，进入国内，经过约16个月的复原工作后，在返回美国之前公开一段时间。 海鹤蟠桃图是象征长寿的《十长生图》的素材中强调大海、鹤和桃子的图画。朝鲜末期在宫中非常流行，为了王世子婚礼等各种活动制作了数十件作品。海鹤蟠桃图中的桃子每3000年结一次果，意味着长久的寿命。 此次展示的海鹤蟠桃图高244.5厘米、宽780厘米，是目前仅存的10余幅中规模最大的。戴顿美术馆使用金箔带来韩国国内时，还被传是日本绘画。但2017年日本京都工艺纤维大学教授井户美里和成均馆大学特邀教授金秀珍通过实地调查分析认为，该作品是19世纪末至20世纪初在韩国制造的。 该画作是1920年代美国人查尔斯•古德里奇为装饰书房而购买的，并在他死后捐赠给了戴顿美术馆。古德里奇购买画作的原委尚未得到确认。国外所在文化遗产财团在文化遗产厅和韩国造币公社的赞助下，将变形为6个版形态的屏风恢复到原来的12幅，进行了保存处理。 此外，还将举办在线国际学术活动。截止到25日，戴顿美术馆负责人、韩日绘画专家、保存处理负责专家的主题发表将在国外所在文化遗产财团的YouTube账户上依次公开。

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