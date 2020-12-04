针对疫苗安全性争议，奥巴马、布什、克林顿纷纷表示“乐意先接种”. December. 04, 2020 07:42. by 巴黎=常驻记者金允钟、日本=常驻记者 朴亨俊 zozo@donga.com、lovesong@donga.com. 随着英国2日在世界上首次批准使用美国辉瑞和德国生物技术公司共同开发的新冠疫苗，世界各国旨在确保疫苗的竞争正在白热化。但是因为最少需要数年的疫苗是在数个月内开发出来的，很多人担心其安全性。对此，贝拉克·奥巴马等美国前总统纷纷表示：“愿意首先接种疫苗，为接种疫苗树立榜样。” 据英国广播公司（BBC）等媒体报道，英国首相鲍里斯·约翰逊当天在记者会上表示：“将根据居住在疗养设施的老人和护理人员、80岁以上老人、一线医疗人员、75岁以上老人等年龄和状况，按照先后顺序依次接种疫苗。从下周开始接种，明年春天就能恢复正常生活。” 当天，日本国会通过了向全体国民免费接种新冠疫苗的《预防接种法修订案》。《东京新闻》报道说，辉瑞等开发的疫苗将在得到日本政府的批准后立即开始免费接种，并有可能在今年内实施接种。德国也决定，截止到本月中旬建立600个每天可接种5000人的中心后，从年底开始大规模接种。意大利表示：“共确保2.2亿份疫苗，将从明年1月开始向全体国民免费接种。” 美国10日讨论是否批准辉瑞疫苗，预计将从本月中旬开始接种。白宫疫苗开发项目“曲速”的最高负责人蒙西夫·斯劳伊表示：“从本月中旬开始接种，到明年2月中旬为止，将为1亿人接种。”俄罗斯总统普京2日表示：“自行开发的‘卫星V’疫苗已经生产了200万份以上”，并指示“下周开始接种”。 但也有不少人认为，新冠疫苗开发速度之快前所未有，因此批准和接种应更加慎重。欧盟保健当局欧洲医药品安全厅发表声明称：“与英国的快速选择相比，需要更多的验证和确认。”这相当于劝告其他成员国不要像英国那样迅速批准。《纽约时报》也担心地表示：“英国政府大约在10天里完成了验证，对大部分制药公司提交的资料信而不疑。” 美国有线电视新闻网（CNN）报道说，奥巴马、乔治·W·布什、比尔·克林顿等美国前总统接连表明了自愿接种的意向。奥巴马2日表示：“如果完全信任的美国国立过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇等人都说安全，我会欣然接受疫苗注射。”为了平息国民的忧虑，他正在考虑在电视上公开实时接种的方案。 英国首相约翰逊、卫生部长马特·汉考克、苏格兰自治政府首脑尼古拉·斯特金等人也将公开接种疫苗。

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