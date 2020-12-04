西班牙媒体：“曼城队对引进李康仁十分感兴趣”. December. 04, 2020 07:42. by 金正勋记者 hun@donga.com. 这次真的能换上其他球队的队服吗？西甲联赛巴伦西亚队的李康仁(19岁•照片)的转会传闻再次被传出。 西班牙媒体《La Razon》3日表示：“英超联赛(EPL)曼城队对李康仁表现出了极大的关注。”李康仁也向球队传达了离开球队的意向。李康仁在去年波兰20岁以下世界杯上带领韩国队获得亚军，并获得金球奖(最佳球员奖)，受到了广泛关注，但在巴伦西亚却未能获得充足的上场机会。在本赛季的11场联赛中，他只首发出场6场，但从未打满全场。 问题是钱。李康仁的违约金(未经所属球队同意可以转会的最低转会费)高达8000万欧元(约1064亿韩元)。事实上，没有球队愿意支付这笔资金去引进李康仁。但是作为巴伦西亚队来说，在与李康仁的合同到期的2022年6月以后，一分钱都拿不到，因此为了赚取转会费，必须在合同到期前进行协商。曼城队在今年夏天转会市场上曾引进过巴伦西亚的西班牙希望之星费兰•托雷斯(20岁)。据悉，巴伦西亚队为托雷斯设置的违约金为1亿欧元(约1325亿韩元)，但曼城队最终以约300亿韩元(推测)将托雷斯收入帐下。 另外，西班牙媒体报道说，李康仁最近没有特别的伤病，但被排除在球队训练之外，因此有可能被确诊感染了新型冠状病毒肺炎(COVID-19)。

한국어