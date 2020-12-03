不是“一退缩就完蛋”而是“一推进就完蛋”……现在是下决心解职秋美爱的时候了. December. 03, 2020 07:52. . 文在寅总统昨天任命韩国法研究会法官出身的前法务部法务室长李容九为法务部次官，代理法务部长秋美爱担任审查检察总长尹锡悦的惩戒委员长。前次官高奇荣以“不能担任惩戒委员长”为由，提出抗议性辞职后，仅过一天就填补空缺，明确表明了将推进原定于明日对尹锡悦总长进行惩戒的意向。尽管法院做出尹锡悦总长官复原职的决定，法务部监察委员会一致劝告，认为对尹锡悦总长的监察和惩戒请求是违法、不当的，但执政圈内部却普遍认为，如果在这方面退缩，就会成为跛脚鸭。共同民主党代表（党首）李洛渊昨天在最高委员会议上表示，“将以坚决的意志完成检察改革”，也是同样的势头。 但是以文在寅总统为首的执政党的看法，是违背法治方向和民心的判断。前天，首尔行政法院判定尹光雄复职的决定，对法务部长和检察总长之间的关系提出了明确的司法标准。其核心是，为确保检察机关的独立和政治中立，法务部长对任期得到保障的检察总长行使指挥监督权，必须止步于最低的必要性。这并不是执政党所希望的那样局限于职务排除措施，而是司法部门下达的“滥用监察权、强行惩戒、解除职务或免职措施时同样适用”的警告书。 执政党应该正视，如果在此退缩并不是“跛脚鸭”，而是如果强行推进解职并惩戒尹锡悦总长，那才是“跛脚鸭”的起点。如果强行惩戒尹锡悦总长，法院接受暂停惩戒效力申请的可能性不小。不但驱逐尹锡悦总长的行动失败，甚至会出现一段时间以来的破坏法治行为被司法判断领域所公认的状况。在全国几乎所有检察官的反对声中，继大检察厅次长、法务部次官之后，首尔中央地方检察厅第一、第二次长昨天也提交了辞呈。在所谓“秋美爱战线”的干部也背转身去、在野法律界和法学界也一致反对的情况下，如果毫不犹豫地实施不法行为，哪个国民会相信政府、追随政府呢？ 虽然文在寅总统对检察机关改革的意志广为人知，但如果被困在赶走尹锡悦总长才是检察机关改革的错误观念里，日后就会留下“执著于掌控检察机关而不是检察机关改革的总统”的污名。必须摆脱“一退缩就完蛋”的政治学观念。即使是通过国民投票选出的权力，也要遵守法律，在法律框架内运营国政，这才是法治。文在寅总统和执政党应该停止盲目的政治赌博，从现在起做出决断。撤回惩戒尹锡悦总长的请求，撤换破坏法治的主谋秋美爱部长，向国民道歉，这是眼下文在寅总统应尽的责任。

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