“尽量多捞取制作费吧”，韩国电影期待作品接连登陆Netflix. December. 03, 2020 07:53. by 金哉希 jetti@donga.com. “即使在电影院上映，也无法保证100%超过收支平衡点。” 上月20日，电影投资发行公司“玛丽克里斯马斯”放弃今年最值得期待的科幻大片《胜利号》的影院上映，直接前往Netflix，对此，电影公司代表A某做出了上述表示。受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，电影院观众人数连日下降，在这种情况下，电影院上映成了危险的选择。加上最近新冠疫情的第三次大流行，隔开座位分开坐规定重新启动，只能使用剧场的一半，因此剧场上映就像赌博一样。A某叹息道：“制作公司与投资发行公司因为上映延迟，被冻结了数十亿、数百亿韩元，在资金无法循环的情况下，通过Netflix尽量多捞取制作费，才能喘口气。” 包括制作《守望者》的尹成贤导演的首部商业电影处女作《狩猎的时间》，上个月27日公开的《Call》，明年1月公开的《车仁表》都去了Netflix。朴勋正导演的《乐园之夜》也正在商议在Netflix上映。 电影走向Netflix的最大理由是为了回收制作费。包括《胜利号》的P&A(宣传)费用在内的总制作费是240亿韩元。只有吸引580万名观众，才能超过损益临界点。综合业界相关人士的话来看，玛丽克里斯马斯从Netflix公司得到了数十亿韩元的制作费。包括P&A费用在内，投入115亿韩元制作的《狩猎的时间》也以120亿韩元与Netflix成交。业界预测：“如果《狩猎的时间》在电影院上映，绝对无法超过310万人的损益临界点。” 电影界认为，受新冠肺炎疫情影响，观众人数仅为平时的三分之一。也就是说，现在《胜利号》要想超过580万人，电影必须达到平时1700万人观看的水平。 《胜利号》在电影上映后，计划通过衍生(Spin off)电影、网络漫画、电视剧等扩大知识财产(IP)。考虑到随着《胜利号》推迟上映，这些作品的制作也会被推迟，损失会越来越大。玛丽克里斯马斯公司相关人士表示：“《胜利号》在电影上映后，根据观众的反应，正在企划讲述各角色前史的衍生内容。随着电影上映被推迟，相关作品的企划开发也停止了。” 拥有剧场的投资发行公司为了防止上映作品接连被挤压，选择了Netflix。 由车仁表主演的电影《车仁表》借助乐天Culture Works的投资及发行，原定在电影院上映，但最终直接进入了Netflix。这是拥有大型多厅影院乐天影院的投资发行公司的电影首次进入Netflix。乐天Culture Works计划今年上映的《摩加迪沙》和《波士顿1947》被推迟到明年上映。继吸引1600万观众的《极限职业》之后，制作《车仁表》的About Film公司代表金星焕表示：“因为是独特体裁的电影，所以也担心观众不会来观看。还考虑到了通过Netflix向190个国家的观众公开这一点。” 但是，电影界也有人担心，如果这种情况持续下去，Netflix可能会以低廉的价格购买国内作品。某电视剧制作公司代表说：“《胜利号》很有可能因为宋仲基出演而吸引新用户，所以Netflix花巨额高价买下了这部剧”，“因为新冠疫情的持续，如果电影们争先恐后地去Netflix的话，Netflix可能会只支付制作费。” 另外，即使影片在Netflix获得爆发点击量，Netflix也不会追加给制作公司“浮动片酬”，因此无法期待所谓的“大卖”。

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