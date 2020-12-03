朝着尼古拉哭，对着NANO-X笑……或悲或喜的外国股蚁民. December. 03, 2020 07:53. by 金子贤记者 zion37@donga.com. 今年华丽进入美国纳斯达克的氢概念卡车公司尼古拉（NKLA）和数码X光机器公司NANO-X（NNOX）的股价在经历技术力争议后形成了鲜明的对比。国内投资者也有悲有喜，各不相同。 当地时间1日，尼古拉股价下跌14.89%，以17.37美元收盘。前一天股价也暴跌26.92%。在电池系统和燃料电池技术领域，与尼古拉推进20亿美元规模合作事业的通用汽车公司放弃收购尼古拉股份，引起了巨大的影响。在“把氢燃料卡车推到山坡上向下滑行”的技术力争议出现后，退出经营的创始人特雷弗·米尔顿等主要内部人士持有的股票从义务保护预收中解冻后流入市场的消息也是不利因素。 同一天，NANO-X以59.20美元收盘，恢复到了“欺诈争议”之前的高点水平。在4日的北美放射线学会会议上，纳诺克斯决定进行医疗影像设备“NANO-X ARC”的演示，这一消息发挥了利好作用。摩根士丹利、瑞士信贷等世界性的投资银行及软基金流入NANO-X的消息也支持了股价的上升。9月，NANO-X曾受到卖空势力捏造数字X光下一代影像摄影机（ARC）相关影像的攻击，股价暴跌。 像灰姑娘一样登场的两家企业的初期步伐相似。尼古拉的“氢概念卡车”和NANO-X的数字X光被期待是革新技术。两家公司虽然没有成品，但分别于今年6月和8月进入美国纳斯达克。股价也一度与公开募股相比暴涨了300%以上。国内大企业韩华集团和SK电信分别作为尼古拉和NANO-X的主要投资者参与其中。技术力争议提出后，两家公司饱受卖空势力的攻击。 争议之后，两家公司的行动却大相径庭。NANO-X公布了进行技术演示的具体日程，在吸引机构投资者投资的同时，正面突破了所持技术的争议。有评价称，尼古拉的创始人退出经营，技术力证明也显得不温不火，面临着危机。 一直梦想着技术股大获成功的国内“外国股蚁民”的投资成绩也各不相同。上个月底，国内投资者持有的尼古拉股票规模为1.6亿美元（约合1700亿韩元），在海外股票投资项目中居第36位。股价暴跌后，投资者抛售超过300亿韩元，一天后的1日，其持有排名跌出了前50位。NANO-X的股票持有量在一日之间，就从1.98亿美元的第27位上升到了第20位，股票持有量增加了3200万美元。

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