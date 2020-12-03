福布斯杂志：“孙兴慜有望成为世界超级明星”. December. 03, 2020 07:53. by 兪載泳 elegant@donga.com. “明年，孙兴慜将超越足球，成为吸引世界目光的超级明星。” 美国经济专刊《福布斯》对“超级SONNY”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺)做出了令人心情舒爽的预测。《福布斯》杂志2日表示：“在2021年，孙兴慜就像世界足球明星克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(尤文图斯)一样，在娱乐界进进出出。在不是足球场的地方也能看到孙兴慜。除了韩国和托特纳姆热刺队，全世界的球迷也会增加。” 《福布斯》注意到孙兴慜最近与大型经纪公司CAA签订合约一事，并表示：“在韩国，周六晚上通过电视每30分钟就能看到孙兴慜亮相的广告。孙兴慜已经出演了金融、体育、冰淇淋、拉面等多种广告，散发了人性魅力，巩固了发展成全球明星的地位。”CAA管理着C罗、德维恩•韦德(篮球)、诺瓦克•德约科维奇(网球)等各个项目的最优秀的体育明星。热刺队主教练何塞•穆里尼奥早前也签约了CAA。 《福布斯》预测，如果孙兴慜获得国际足联(FIFA)普斯卡什奖(即国际足联年度最佳进球奖)，其商业价值将获得爆发式增长。普斯卡什奖是时任国际足联主席布拉特于2009年10月20日宣布设立的一个奖项，以奖励年度射进最漂亮进球的足球运动员。孙兴慜在去年12月与伯恩利队的比赛中长途奔袭73米后成功射入一球，是目前最有力的获奖候选人。截止到9日，正在进行球迷投票，结果将于17日公布。《福布斯》表示：“与伯恩利比赛的进球是孙兴慜成长为超级明星的进阶进球”，“如果获得普斯卡斯奖，将会获得最高的回报，为2020年画上完美的句号。”据足球转会专门网站Transfer Market分析，以2日为准，孙兴慜的市场价值为7500万欧元(约997亿韩元)，但其身价将比这一数字更高。 另外，孙兴慜在圣诞节前夕化身为圣诞老人，给球迷带来了快乐。托特纳姆热刺队2日在俱乐部社交网站上传了孙兴慜头戴蓝色圣诞老人帽，身穿白色花纹上画有圣诞老人的蓝色上衣扭动身体的视频。白色和蓝色是托特纳姆俱乐部的象征颜色。 孙兴慜将于7日在主场迎战阿森纳队的“北伦敦德比”中挑战联赛个人第10粒进球。

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