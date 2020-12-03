内定驻日大使姜昌一：“征用问题通过韩政府和企业代位偿债解决”. December. 03, 2020 07:53. by 东京=常驻记者 朴享俊、朴敏宇记者 lovesong@donga.com,minwoo@donga.com. 被内定为驻日韩国大使的前共同民主党议员姜昌一（照片）1日向日本媒体就解决强制征用赔偿问题的方案表示，先由韩国政府或企业进行赔偿，然后要求日本企业支付赔偿金。对于2011年引起日本政府强烈抗议的库页群岛（日本称北方领土）访问，他表示“原来是日本领土”。有人指出，看起来是在即将作为大使履新前夕为了让日本舆论友好的“铺垫工作”，但作为高级别外交官内定者就敏感问题作出表态过于轻率。 姜昌一当天在首尔与《日本经济新闻》《读卖新闻》等日本媒体见面，就韩日间最大的悬案——强制征用赔偿问题表示：“两国应该寻找可以树立名分的解决方法。方法有很多种。”他接着表示：“有韩国政府从原告手里收购债券来回避现金化的方案，也有以1965年韩日请求权协定中受益的韩国企业等为中心代位赔偿（第三者先行偿还后对负债人取得求偿权）的方案。” 韩国政府收购债券的方案、韩国企业代位偿还的方案等，都是专家们提出的想法，韩国政府从未提及过。韩国政府维持着接受大法院赔偿判决的日本企业应该参与赔偿的态度。姜昌一2日在与《东亚日报》的通话中表示：“我只是说韩国正在出现了各种主意而已。” 姜昌一在与日本媒体见面时，还积极解释了自己过去的发言。就2011年5月访问日本和俄罗斯访问存在主权争议的库页群岛时所说的“俄罗斯领土”一事，他表示：“当时说的是（日本）被俄罗斯夺走而遭到占领（的领土）。没有正确传达给记者。”但有人指出，继续提及外国之间的领土纷争是不合适的。 据《读卖新闻》报道，姜昌一就去年2月时任韩国国会议长文喜相就慰安妇问题要求日本国王（意指天皇）道歉一事表示，“我认为是对天皇在日本的存在和作用无知的发言”。姜昌一在与《东亚日报》的通话中解释道：“报道中‘无知的发言’是翻译错误。我的意思是说，文喜相前议长似乎对日本天皇制‘不太了解’。” 姜昌一还就日王的称呼向日本媒体表示：“如果就任（驻日）大使，就不能不称之为天皇。”他在与本报的通话中表示：“现在不是国会议员，如果成为政府的一员，就必须使用正式称呼。政府要求我们这么做。”

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