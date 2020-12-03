德国米特区决定永久设立“柏林少女像”. December. 03, 2020 07:53. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 处于拆迁危机的德国柏林“和平少女像”的永久设置问题被正式拿出来进行讨论。一直坚持要求德国当局拆除少女像的日本政府立即表示了抗议。 据旅德市民团体“韩国协议会”透露，柏林市米特区议会1日(当地时间)举行全体会议，对永久设立少女像决议案进行了表决，在31名出席议员中24人(77%)投出了赞成票。 决议案包括：△确定撤回撤除少女像的命令 △将原定于明年8月14日的设置期限延长6周至明年9月末 △区议会准备永久展示少女像的方案等。议员们认为，少女像不仅仅是韩日间的问题，而是涉及战争暴力和受害的普遍人权问题，因此赞成决议案。左派党议员蒂洛•乌尔希斯表示：“在战争中，性暴力是结构性问题，少女像就是其象征。”绿党表示：“决议案获得通过，可以缅怀性暴力牺牲者。” 此前，韩国协议会于9月28日在米特区中心街设立了少女像，这是德国公共场所首次设立少女像。当时，米特区厅也表示“符合公益目的”，并批准了该申请，但日本政府提出抗议后，区厅于10月7日下达了拆除命令。之后由于市民团体的反对，向柏林行政法院提交了拆除命令效力停止临时禁令申请，因此拆除命令暂时被保留。接着，米特区议会于上月5日通过了撤回拆除命令的决议案，作为后续措施，此次通过了永久设置(少女像)决议案。 有观测认为，通过此次决议案，讨论更加正式化，永久展示少女像的可能性进一步增大。但由于决议案没有法律约束力，所以永久保留问题还没有最终确定。今后，日本方面要求拆除的呼声将更加高涨。 日本方面立即表示了遗憾。日本政府发言人、官房长官加藤胜信2日在记者会上表示：“此次决定与日本政府立场及此前的应对不两立，对此感到非常遗憾”，“希望继续向各相关人士说明政府的立场，迅速撤除(少女)像。”

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