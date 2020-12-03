特朗普企图赦免其家人，会成为自承有罪的乌龙招？. December. 03, 2020 07:54. by 林宝美记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 bom@donga.com,lightee@donga.com. 《纽约时报》等媒体1日报道说，在大选失败后接连赦免亲信人物的美国总统特朗普正在讨论赋予子女先行赦免权的方案。据分析，纽约检察机关已经对总统一家的不正当经营问题展开大规模调查，再加上担心下届拜登政府会盯住家人，所以想在剩余任期内准备保护措施。 总统的长子小特朗普（43岁）和次子埃里克（36岁）在父亲执政后一直掌管着特朗普基金会及家族的事业。长女伊万卡（39岁）和大女婿库什纳（39岁）都担任白宫高级助理。其中一部分人涉嫌直接或间接地与俄罗斯关于俄罗斯介入2016年总统选举中特朗普当选总统的丑闻有关。 小特朗普涉嫌与2016年总统选举时提供可能给民主党候选人希拉里·克林顿带来恶劣影响的情报的俄罗斯人有过联系，但并未被起诉。库什纳则涉嫌在总统不顾参谋团的强烈反对允许其接触机密的过程中，曾与包括牵涉俄罗斯丑闻的俄罗斯人在内的外国人接触，但他向联邦政府提供了虚假信息。 埃里克和伊万卡的嫌疑尚未明确。但纽约检察机关正在调查特朗普基金会逃税数百万美元的疑惑。特别是，基金会以咨询手续费的名义收取了数百万美元，但所得税减免优惠的部分资金有可能到了伊万卡手里。 特朗普正在考虑赦免前纽约市长鲁道夫·朱利安尼。他是去年触发弹劾总统的乌克兰丑闻的核心人物，涉嫌向乌克兰政府施压，要求对当选总统拜登及其儿子亨特进行调查。 据《纽约时报》报道，总统赦免权只适用于联邦政府管辖的案件，但对诸如纽约检察机关等地方检察机关调查的事件不产生效力，因此总统的救济方案能否取得效果尚不明朗。而且总统的赦免要在详细查清受惠人物犯下了什么罪后才能实行。有人批评说，试图赋予赦免权无异于承认子女和亲信有罪。 路透社1日报道说，司法部已开始调查白宫以总统赦免为代价收受贿赂的可能性。一度被认为是总统亲信的司法部长威廉·巴尔当天表示，“在此次大选中，没有发现不正当选举和欺诈的证据”，与至今仍提出选举舞弊疑惑的特朗普划清了界限。

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