百老汇剧场因新冠疫情长时间关门...“好羡慕不间断地举行演出的韩国”. December. 02, 2020 07:33. by 金基润记者 pep@donga.com. “9•11恐怖事件后也没有达到这种程度。百老汇长时间关门，这在历史上尚属首次。”(崔润河PD) 托尼奖主办机构、公演制作者•剧场主协会“百老汇联盟(The Broadway League•BL)”的国际委员会成员们11月10日(当地时间)召开了主题为“新冠疫情现状和应对方案”的视频会议。该紧急会议是在发表声明称从3月开始所有演出场馆的招牌下架后，至少要到明年5月30日后才会逐渐开放，考虑到事件的严重性而召开的。新冠疫情成为BL会议议案也是第一次。 作为国内唯一的BL会员公司CJ ENM的驻纽约职员参加会议的崔润河导演表示：“公演界为了坚守‘表演应该继续’的精神，正在孤军奋战。” 百老汇此前虽然面临经济大恐慌，40%的剧场也没有关门。2001年9•11恐怖事件时，百老汇也只关闭了两天，从第三天开始就正常营业。他们不屈服于恐怖活动，表示“演出将继续”。崔导演说：“当今全球演出界遭受的心理和经济冲击超出想象。”BL公司总裁夏洛特•圣马丁此前也承诺：“拥有9.7万多名工人和年148亿美元经济波及力的百老汇将克服危机，尽快恢复演出。” 在BL会议上，唯一没有“关门”继续进行演出的韩国是令人羡慕的对象和榜样。原来以当地人气作品为主进行的会议版图发生了变化。崔PD表示：“总是寻找新东西的百老汇继防弹少年团和电影《寄生虫》的活跃之后，在亚特兰大举行的国产音乐剧《或许是幸福结局》也获得了很好的反响。关于韩国内容的口碑正在迅速扩散。” 特别是，双方还积极讨论了防疫工作和持续演出的秘诀。海外参加者把信息技术(IT)、戴口罩、政府快速的初期应对等列为重要因素，已经分析出了韩国的模范事例。崔PD说：“贵宾观看在韩国进行的演出，以此获得替代满足。我还把在危机中紧紧团结在一起的工作人员的协作精神选为‘出色的防疫工作的秘诀’。” 海外演出界仍然处于无法获得动力的状态。墨西哥最大的演出制作公司Ocesa的代表理事朱丽埃塔•冈萨雷斯表示：“音乐剧《阿拉丁》延期一年，45%的职员处于停薪留职状态。很难控制全球性大流行病的扩散趋势。比起政府，我们更依赖于个别制作公司或个人的防疫努力。” 日本在关闭剧场后，正在试验在不足5000人的演出场中解除保持坐席距离限制。这反映了政府为迎接东京奥运会鼓励艺术活动消费的意图。 在应对全球性大流行病方面做得十分出色的德国，预计将在作品内容中反映“新冠协定”。禁止演员间接吻场面和咬人的场面。正在准备吸血鬼题材的《Dance of Vampire》的制作组正在考虑修改场面。在后台也会准备将制作人员最小化，实践保持距离的“新冠版本”。 澳大利亚展开彻底的防疫及封锁政策，预计明年将上演不设座席距离的演出。音乐剧《冰雪奇缘》正在进行选角，《红磨坊》、《哈利波特》、《汉密尔顿》等大片正在准备与观众见面。崔导演说：“现在确诊人数急剧减少的澳大利亚正迅速成为主要演出市场。” 另外，崔PD还表示，新冠肺炎疫情和“黑人人权运动”的扩散有可能改变之前以白人为主的百老汇的风土。

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