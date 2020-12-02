准备正常举办的东京奥运会，忧虑渐深. December. 02, 2020 07:32. by 黃仁贊 hic@donga.com. 如果按计划举行，只剩下233天。这就是将于明年7月23日开幕的东京奥运会。 由于新冠疫情的扩散，日本国内也出现了缩小规模、取消奥运会的呼声。但是，日本政府和国际奥委会似乎没有丝毫犹豫。上个月访问东京的国际奥委会主席托马斯·巴赫在会见日本首相菅义伟后表示：“我确信观众可以进入体育场。”为了举办奥运会，日本政府还进行职业棒球观众80%到场的“新冠实验”，虽然引起了强烈的批评，但国际奥委会予以积极评价。 巴赫在会见日本前首相安倍晋三时表示，“你以超级马里奥的装扮出现在奥运会赛场中央的瞬间令人难忘。我在想象在东京奥运会开幕式上你会穿什么样的衣服。”他提到2016年里约热内卢奥运会闭幕式上安倍亲自装扮成马里奥出场并介绍下届举办地东京的表演，表示“明年也很期待”。安倍则回应称：“这将成为纪念无论经历何等挫折都会重新站起来的人类崇高品格的奥运会。” 事实上，决定取消奥运会并非易事。选手们的长期努力可能成为泡影。另外，还有预测称，包括之前投入的建设、运营费等，日本最多将损失51万亿韩元。为了经济腾飞而举办的奥运会，有可能成为走向萧条的入口。 安倍想通过奥运会达成的另一个目标也将变得难以实现。那就是摆脱明年将迎来10周年的2011年日本东部大地震、更准确地说是要摆脱福岛核电事故的噩梦，向对外宣布日本的重建成功。安倍晋三一直公开表示，“将把东京奥运会作为向全世界展示日本战胜日本东部大地震、实现复兴的契机”。 奥运会往往具有超越体育和经济利益的指向。因为奥运会的成功举办，将成为提高国民自豪感、鼓吹爱国心的契机。日本已经在1964年东京奥运会上充分地取得了这样的效果。 当时的目标是抹去第二次世界大战战败国的形象。通常，开幕宣言由总统和总理发表，但当时是日本国王（天皇）裕仁出面宣布开幕。领导战争、给周边国家带来巨大伤害的日本国王在宣布投降19年之后，在奥运会舞台上再次传达了和平与和谐的信息。负责当时最后一棒圣火传递的是被称为“原子弹爆炸少年”的广岛出身的选手。 此次东京奥运会正在集中传达摆脱福岛核电事故噩梦的信息。此次奥运会的圣火传递将从“福岛J村”开始，这里是当时处理核电站事故的前沿阵地。奥运会首场比赛——日本和澳大利亚的垒球比赛也将在福岛举行。 日本政府想通过奥运会洗刷日本人脑海中的战争或核电事故带来的创伤，这本身无可厚非。但问题是，战争或核污染不仅对日本，对周边国家也会造成巨大损失或影响。在二战时期强制征用力工和慰安妇问题上，日本还没有展现负责任的态度。福岛核电站事故也是如此。日本政府将奥运会开幕前将核电站放射能污染水向海洋排放视为既定事实。虽然声称“将按照国际标准处理污水”，但安全性争议依然如故。 问题是，在新冠疫情扩散的情况下，如果强行推进奥运会的正常举行，并实施污水排放等，则有可能引发其他问题。稍有不慎，奥运会就会成为新冠疫情再次扩散的震源，没有充分安全性验证的污水排放也会引发海洋灾难。根据新冠疫情或疫苗效果，奥运会举办及运营方法也应该灵活看待。这才是符合“促进国际和平与和谐”的奥林匹克精神的道路。

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