“被告”崔康旭来监视法院和检察机关，把防止利益冲突弃之不顾的国会议长. December. 02, 2020 07:33. . 因涉嫌给前法务部长官曹国之子发放虚假实习证明而被起诉的开放民主党代表（党首）崔康旭被安排到了国会法制司法委员会。国会议长朴炳锡前天应开放民主党的请求，批准了原属国会国土交通委员会的崔康旭转任法制司法委员会、原属法制司法委员会的该党议员金镇爱转任国土委员会的辞任和补任申请。 负责检察机关和法院的国会法制司法委员，是可以直接或间接对司法部产生影响力的强大职位。因此，崔康旭代表在今年6月议会成立之际希望入职法制司法委员会时，不仅在野党，连执政党内部也出现担忧情绪，他最终被安排到国土委员会。崔康旭代表在曹国前部长担任民政首席秘书时期担任了公职纪纲秘书，一直站在攻击起诉曹国一家的检察总长尹锡烈的前沿。另外，崔康旭因涉嫌在4·15议会选举时散布虚假消息而于今年10月被起诉，目前正在接受审理。这也是崔康旭代表在法制司法委员会的安排上存在充分利害冲突的原因。 执政党抨击称，在朴德钦议员担任国土交通委员的5年间，朴德钦议员的家人担任大股东的公司从国土部和下属机关中中标数百亿韩元规模的工程，是存在利害冲突的滥用职权行为。最终，朴德钦议员在9月将常任委员会从国土委员会改为环境劳动委员会，主动退出“国民的力量”党。执政党对崔康旭担任司法委员的安排视而不见，这不能不说是自相矛盾的行为。因此，有人指出，执政党为了把以打击尹锡烈为主要特长的崔康旭投入法制司法委员会，下了一招“无理手”。 决定开放民主党等非交涉团体议员在常任委员会的任职安排，是国会议长的权限。国会议长朴炳锡今年6月曾不允许崔康旭在法制司法委员会任职，但此次批准了这一任命。朴炳锡议长上个月29日向运营委提交了具体明示国会议员利害冲突防止条款的国会法修正案，却批准了利害冲突可能性较大的崔康旭在法制司法委员会的任职安排，这是前后矛盾的行为。

한국어