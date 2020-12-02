UEFA冠军联赛历史上将首次出现女主裁判. December. 02, 2020 07:33. by 李元洪 bluesky@donga.com. 欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛将迎来首位女主裁判。 英国广播公司(BBC)和天空体育等媒体1日表示，将于3日举行的2020∼2021 赛季UEFA冠军联赛小组赛G组尤文图斯队(意大利)和基辅迪那摩队(乌克兰)的比赛主裁判将由法国籍女裁判史蒂芬妮•弗拉帕特(37岁•照片)担任。这是首次由女裁判担任UEFA冠军联赛男子比赛的主裁判。在比冠军联赛低一个等级的UEFA欧洲联赛中，女裁判也曾担任主裁判。 弗拉帕特在2019年法国女足世界杯决赛上担任主裁判，其能力一直得到认可。从去年4月开始她作为法甲联赛历史上第一位女主裁判进行活动。她平时一直说：“我要证明女人也能像男主裁判一样出色。”

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