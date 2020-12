韩文歌曲登上Billboard“Hot 100”冠军宝座... BTS书写新历史. December. 02, 2020 07:34. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团凭借韩文(歌词)歌曲首次登上了美国公告牌“Hot 100”单曲排行榜的顶峰。 Billboard上月30日(当地时间)通过网站预告报道表示,防弹少年团新专辑《BE》(11月20日发行)的主打歌《Life Goes On(让生活继续)》登上了5日Billboard单曲排行榜的冠军宝座。 《Life Goes On》虽然副歌部分出现了“Like an echo in the forest”、“Yeah life goes on”等英语,但歌词大部分都是韩语。歌词以“某一天世界停止了/没有任何预告”开头,表达了对经历新冠肺炎疫情的人们的慰问。 防弹少年团的名字第三次登上该排行榜的冠军宝座。8月,组合凭借英文歌词的单曲《Dynamite》首次获得了第一名。10月,防弹少年团部分成员参与的Jawsh 685和杰森•德鲁罗的《Savage Love(Laxed - Siren Beat)》(BTS Remix)再次登上了排行榜冠军宝座。 配有韩国语为主的歌词的歌曲登上Billboard单曲排行榜榜首,这在该排行榜62年历史上尚属首次。此前,以非英语歌词登上榜首的都是西班牙语歌曲。1987年罗斯•罗伯斯的《La Bamba》、1996年罗斯•戴尔•里奥的《Macarena》(Bayside Boys Mix)、2017年路易斯•庞西和达迪•扬基的《Despacito(Remix)》(feat. Justin Bieber)等。 防弹少年团在今年年初曾凭借《ON》登上过“Hot 100”排行榜的前四名。去年以《为渺小之物的诗》(Boy With Luv)排名第8。此次单曲排行榜上,新专辑中收录的8首歌曲中,有7首歌曲进入了前100名。从《Blue & Grey》(第13位)到《Stay》(第22位)再到《精神感应》(第72位),各种歌曲都散落在排行榜上。之前发行的《Dynamite》也上升到第3位,排第1位、第3位、第13位的都是防弹少年团的歌曲。他们收录的《BE》也登上了同一周专辑排行榜的第一位,同时席卷了单曲和专辑排行榜。 防弹少年团的成员们当天在推特上留言说:“真的非常非常感谢大家。能拿到第1名已经很感激,前3名竟然有2首我们的歌曲。真心感谢所有喜爱我们组合的阿米们。以后为了给大家带来更好的专辑会竭尽全力的!(没睡等了一会儿就打瞌睡) #JIMIN #LifeGoesOn1onHot100 #我们获得了阿米奖!”

