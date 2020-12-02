SK宣布进军氢气事业…“构建生产-流通全过程生态系统”. December. 02, 2020 07:33. by 徐東一 dong@donga.com. SK集团控股公司SK(株)新设了氢气事业专门组织，进军氢气事业。目标是到2025年为止，具备总28万吨规模的氢气生产能力，并具备从生产到流通、供应等全过程的氢气工业链。 12月1日，SK(株)宣布新设了专门负责氢气事业的组织“氢气事业推进团”。推进团由SK集团能源相关公司SK Innovation、SK E&S等相关公司的20多名专业人员组成。SK集团系列公司的力量聚集在一起，将起到执行作为环保新一代能源而备受瞩目的氢气事业相关战略的作用。 SK(株)方面表示：“从今年年初开始，我们研究了进军氢气事业的可行性及战略，最终做出了这一决定”，“计划不仅强化国内氢气市场的生态系统，还将加快以SK集团会长崔泰源一直强调的ESG(环境、社会、支配结构)为中心的可持续经营的速度。” 当天，SK(株)还公布了利用SK E&S、SK仁川石油化学等相关公司基础设施，构筑大量生产和供应氢气的体制的计划。也就是说，SK集团所拥有的能源事业力量是为了营造亲环境的氢气生态系统而聚集的。 首先，SK E&S将从2023年开始建设年产3万吨液化氢规模的生产设备。公司计划从SK Innovation那里获得副生氢气，通过液化成套设备将氢气加工成液体形态后供应给首都圈。副生氢气是指在石油及化学工厂等生产设施产生的氢气。由于生产和流通上的困难，副生氢气此前无法再利用，经常被丢弃。 SK E&S还将从2025年开始构筑大量生产“蓝氢”(收集并储存二氧化碳的氢)的体制。计划利用液化天然气(LNG)生产25万吨规模的蓝氢。SK E&S是每年直接进口300万吨以上LNG的国内最大的民间LNG事业者。SK(株)有关负责人表示：“从长远来看，计划推进利用太阳能、风力等可再生能源生产‘绿氢’。” SK集团认为，全球与氢相关的生态界还处于起步阶段。由于氢气运输及充电基础设施不足，氢燃料汽车的普及被推迟，现有氢气事业者因需求不足而无法积极进行生产设备及投资。 SK(株)表示：“SK集团在石油及天然气等现有能源事业中，曾主导过生态系统的建设”，“将把SK能源的加油站、货物运输卡车休息站等作为服务枢纽，积极开发车辆用氢气和发电用氢气。” 为了确保事业竞争力，公司将积极与具备核心技术的企业签订投资及合作伙伴关系，并以此为基础推进进军中国、越南等亚洲市场的计划。SK(株)期待到2025年为止，在集团层面追加创造30万亿韩元水平的净资产价值(NAV)。

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