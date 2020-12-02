英国广播公司（BBC）：“中国泡菜成为世界标准？……中国媒体纯属误报”. December. 02, 2020 07:35. by 李雪 snow@donga.com. 针对中国将腌制蔬菜“泡菜（Paocai）”的制作法登记到国际标准化组织一事，中国官方媒体报道似乎称中国制定了泡菜的国际标准，英国广播公司指出中国的主张，认为这是“误报”。 英国广播公司当地时间11月30日在题为《泡菜，令韩中文化矛盾发酵》的报道中称：“中国误报说（其）关于韩国传统饮食泡菜的制作方法得到了国际认可，韩国对此进行了反驳”，“（泡菜争议）是韩国和中国最近发生的文化纠纷。” 此前，中国官方媒体《环球时报》10月月29日报道称，中国制定了“泡菜国际标准”，并声称“中国的泡菜产业已成为国际市场的标准，事实上，韩国是‘泡菜宗主国’的主张已经有名无实”。相关报道将“中国泡菜（Paocai）”和“韩国泡菜（Kimchi）”形容为同样的食物，把登记为国际标准的“Paocai”包含韩国泡菜一样进行宣传。 对此，韩国农林畜产食品部立即反驳道：根据2001年联合国国际粮农组织下属的国际食品法典委员会（CODEX）的规格，韩国泡菜被设定为国际标准，“Paocai”不能解释为韩国泡菜。” 英国广播公司也援引农食部的主张，介绍了韩国泡菜的特性和腌泡文化。“属于辛辣腌制食品的泡菜虽然在中国以‘Paocai’的名称供应，但是中国也有相同名称的固有食品，国际标准化组织（ISO）文件中虽然指出这一食品规格‘不适用于韩国泡菜’，但部分中国媒体却进行了与此不同的报道。” 报道还介绍说，“韩国泡菜是将蔬菜用盐腌制后放入调料和发酵的海产品并放入缸中保管，每年制作泡菜的腌制泡菜已被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。”报道说：“韩国泡菜需求量大，需要从中国进口，但由于中国的严格限制，韩国的出口之路实际上已被堵住。” 英国广播公司还介绍了最近韩国和中国之间文化矛盾的事例。10月防弹少年团（BTS）在6·25战争70周年之际，因对韩美关系发展做出的贡献而获得范弗里特奖，并使用了“（韩美）两国共同经历的苦难历史”的表述，引起中国网民集体抗议，称“无视中国的牺牲”。11月，中国演员许凯在中国社交媒体微博上发表题为《韩服是中国服装》的文章，引起了争议。

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