令人期待变化的拜登白宫……历史上首次任命7人全部为女性的新闻团队. December. 01, 2020 07:42. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国当选总统拜登当地时间29日公布了7人全部是女性的白宫新闻团队参谋名单。在追加公布的经济团队人选中，预计也将包括多名有色人种女性，因此有评论认为，拜登内阁正在刮起一股强劲的“女将风”。 拜登交接团队当天任命交接团队高级顾问萨基（42岁）为新闻团队的招牌、有“总统之口”之称的首任白宫发言人。她曾在奥巴马前政府中担任过白宫宣传局长和国务院发言人，是育有两个子女的职场妈妈。曾担任拜登竞选团队副总经理的凯特·贝丁菲尔德（38岁）被提拔为白宫新闻局局长。她曾担任美国电影协会发言人，也是两个孩子的母亲。 曾任自由派阵营教父、国会参议员伯尼·桑德斯的发言人的竞选团队首席助理西蒙·桑德斯（31岁）将担任当选副总统卡梅拉·哈里斯的发言人。哈里斯的新闻局长由曾担任众议院议长南希·佩洛西新闻局局长的竞选团队高级顾问阿什礼·艾蒂安（42岁）担任。 辅佐发言人萨基的首席副发言人是作为广播政治评论家活动的前白宫地区政治局长卡林·让皮埃尔（43岁），新闻副局长是参议院民主党党鞭查克·舒默的西班牙裔媒体负责人菲利普·托瓦尔。拜登的妻子吉尔女士的媒体助理由伊丽莎白·亚历山大担任。这7人中有6人是育有子女的职场妈妈。西蒙·桑德斯和让·皮埃尔是黑人，托瓦尔是危地马拉西班牙裔。 拜登表示：“向国民传达事实是总统最重要的义务，宣布全体由女性组成的白宫第一个媒宣团队人选，感到非常自豪。她们具备资质和经验，会为重建国家而共同献身。” 预计12月1日公布的经济团队新人选中，女性也将有所跃进。据《华尔街日报》透露，承担总统经济指导作用的白宫经济咨询委员会主席内定由黑人女性、普林斯顿大学劳动经济学教授塞西莉亚·鲁斯（57岁）担任。负责国家生计的预算管理局局长的人选，是领导自由派智库“美国进步中心（CAP）”的印度裔负责人尼拉·坦登（50岁）最有竞争力。两人一旦被任命，将成为首位担任这一部门负责人的有色人种女性。

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