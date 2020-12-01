王毅提出的“韩中日自贸协定”，目前外交和经济风险仍然很大. December. 01, 2020 07:42. . 最近巡访韩国和日本的中国外交部长王毅主张推进“韩中日自由贸易协定”。王毅部长在与外交部长康京和的会谈中表示，“要积极推进韩中日自贸协定”，在与日本外相的会谈中也强调了这一点。中国《环球时报》报道说：“韩中日自贸协定有效弥补了东北亚地区合作制度的不足。”韩中日自贸协定在取得期待效果的同时，也存在很大的经济、外交风险，因此要慎重对待。 韩中日自贸协定谈判始于2013年，但由于对核心领域的分歧和外交矛盾，谈判停滞不前。占世界经济24%的三个国家如果消除商品和服务壁垒，可能会产生促进经济增长的效果，但是其危险也很大。三国作为世界性制造业强国，在半导体、汽车、钢铁等核心出口产业中有很多重叠的部分。韩中自贸协定于2015年生效，但进一步的开放令人担心有可能对韩国产业造成打击。韩国和日本也为了保护本国产业，很多领域都不愿互相开放。韩中日自贸协定此前曾多次讨论过，但未能取得进一步进展，也是因为这个原因。 政治外交层面的含义也必不可少。在美国政权交替之际，中国提出地区合作和经济贸易问题，其目的在于牵制美国在东北亚地区的影响力。此前，韩中日自贸协定谈判因韩日历史问题产生矛盾，中国也挑韩国“萨德（末段高空区域防御系统）”的毛病而中断，受到的政治外交影响很大。 美国当选总统拜登推进召开“民主首脑会议”，开始牵制中国。拜登在竞选活动中曾表示，“世界民主国家聚集在一起，加强民主体制，对抗逆行（民主）的国家”，最近出现了正式动向。随着美中两国拉拉扯扯的力量增强，韩国的“战略模糊性”再次面临考验。在美中霸权竞争中，韩国是不想成为“开背虾”就行，还是通过战略性利用提高国家利益，这取决于政府的行动。

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