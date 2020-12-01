LG能源解决方案出台……电池全球三国志正式开启. December. 01, 2020 07:43. by 徐东日记者、洪锡浩记者 dong@donga.com,will@donga.com. 1日，LG化学电池事业本部将正式推出“LG能源解决方案”。其目标是超越中国CATL(宁德时代)、日本松下等竞争公司，成长为提供从电池制造到重新利用等全部相关服务的世界第一位综合能源解决方案企业。 将电池事业本部“分离”后保留下来的存续法人LG化学最近聘请前全球绿色增长机构(GGGI)事务总长特别辅佐官郑仁熙为可持续经营顾问(专门委员)等，期待以新的经营模式成为“全球TOP5石油公司”。 30日，据电池业界透露，LG能源解决方案公司将于1日召开理事会，正式任命金钟铉社长为首席执行官(CEO)，并作为新设法人重新出发。首席财务官(CFO)由总管LG化学电池事业本部经营管理的李昌实专务担任。据悉，李专务将全权负责LG能源解决方案的企业上市(IPO)工作。当天，LG化学电池事业本部等约6600人也将转移阵地，前往新的公司。 LG能源解决方案的战略是通过独立发展，正确评价企业价值，巩固世界第一的位置。目标是到2024年销售额达到30万亿韩元。截至今年9月，累计销售额为8.2278万亿韩元，与去年全年销售额(8.3502万亿韩元)持平。目前电池订单余额达150万亿韩元，期待快速增长。 财界相关人士表示：“LG化学20多年来一直坚持将石油化学事业赚来的钱投资到电池事业本部，最终为电池事业本部自己创造利润打下了基础”，“开始独立发展的LG能源解决方案每年要承受超过3万亿韩元的设施投资，同时要解决电动车电池火灾争议、与SK Innovation的诉讼战等堆积如山的课题。” LG化学也在谋求改变。以韩国为首，拥有澳大利亚、印度尼西亚等26个国家会员国的绿色增长专门国际机构GGGI的前特别辅佐官郑仁熙将担任专门委员，致力于包括环保政策在内的可持续经营。另外，最近为了加强石油化学事业本部的全球事业力量，聘请前乐天BP化学代表兼BP韩国代表许成宇为公司的全球事业推进担当(副社长)。 这是因为，负责80~90%营业利润的石油化学事业部门加强海外事业、推进全公司可持续发展战略被认为是当前的课题。 据悉，LG化学副会长申学哲最近与留在存续法人公司的主要事业本部职员举行了“接力会议”，并共享未来事业战略及计划等。 LG化学为了构筑从生产到废弃物的重新利用的循环经济系统，正在集中生产塑料及电动汽车电池等主力产品。另外，石化产业进军东南亚市场等，正在集中力量强化海外事业。财界有关人士表示：“LG化学明年将集中致力于以可持续性战略为基础的环保新事业”，“申副会长也强调表示石油化学事业增长动力的基本是可持续性。”

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