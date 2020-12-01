因朝鲜拒绝，文在寅政府“130亿韩元对朝大米援助”最终告吹. December. 01, 2020 07:43. by 權五赫 hyuk@donga.com. 文在寅政府上台后投入约130亿韩元推进的对朝鲜大米支援项目，由于朝鲜拒绝，在一年半后最终告吹。韩国统一部表示，将放弃通过联合国世界粮食计划署向朝鲜支援5万吨大米的计划，回收项目费用。虽然统一部表示明年将向朝鲜提供大米和化肥援助，但有分析认为，在朝鲜全面拒绝韩国援助的情况下，重启韩朝合作并不容易。 统一部发言人吕尚基30日表示：“虽然一直通过世界粮食计划署推进5万吨大米的对朝援助，但到目前为止（朝鲜拒绝援助的情况）没有任何变化，政府正在与世界粮食计划署协商在年内收回1177万美元（约合130亿韩元）的项目管理费的方案。” 韩国政府去年6月决定通过世界粮食计划署向朝鲜支援大米，并以“大米的运输、分配、监督所需的项目管理费”的名义，向世界粮食计划署汇去了1177万美元。这是现政府首次进行的对朝大米援助事业，也是2010年向朝鲜支援5000吨大米后，时隔9年再次推进政府层面的大米援助。韩国政府最早考虑提供直接援助，在朝鲜拒绝磋商后选择了通过国际机构迂回援助的方式。 然而，在表明支援意向一个月后的去年7月，由于反对韩美联合军演的朝鲜公开拒绝接受大米援助，项目陷入停滞状态。统一部当局人士表示：“根据国家财政法，去年一次未执行的项目费不能再次转移到明年预算上，因此开始了收回程序，明年是否再次推进相关项目，目前尚未确定。” 去年2月河内朝美首脑会谈决裂后，朝鲜一直拒绝韩国支援，今年新冠疫情暴发后，更加强烈地表示了拒绝意向。在这种情况下，韩国统一部长李仁荣表示：“明年春天将支援粮食和化肥。”但专家们认为，随着朝鲜持续封锁国境，一时之间很难实现对朝支援。某对朝援助团体相关人士表示：“朝鲜国务委员长金正恩执政后，朝鲜与过去不同，对韩国的人道主义援助表现出相当的排斥感，单纯地给予粮食、肥料的施惠性质的援助很难期待朝鲜的回应。”

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