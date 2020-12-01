甘愿领到黄牌...梅西的“马拉多纳追悼”进球庆祝动作. December. 01, 2020 07:43. by 兪載泳 elegant@donga.com. “永远见面吧。迭戈。” “足球天才”里奥内尔•梅西(33岁•巴塞罗那)为了上月25日因心脏麻痹去世的“足球英雄”迭戈•马拉多纳，甘愿领到黄牌，做了追悼庆祝动作。 上月29日，梅西在西班牙巴塞罗那坎诺普举行的主场与奥萨苏纳队的西甲第11轮比赛中，在3比0领先的后半场28分钟，攻入了球队最后的第4粒入球。与队友们一起分享喜悦的梅西在独自行走时脱掉了球衣。梅西身穿另一件上衣，亲吻自己的手后，双手伸向了天空。这是向着天空中的马拉多纳的动作。 虽然知道在进球庆祝动作时脱衣会被黄牌警告，但他并不介意。 与自己一样，印有10号球衣的上衣是阿根廷联赛俱乐部纽维尔老男孩队的队服。梅西于1994年加入该俱乐部的青年队，正式开始了职业生涯。同时，纽维尔老男孩队也是马拉多纳度过球员生涯后半场的球队。马拉多纳在意大利、西班牙等国家度过了鼎盛时期，从1993年到1994年在纽维尔老男孩队效力。梅西回到少年时期，为了表示想与马拉多纳在一起，穿上了纽维尔老男孩队的队服。梅西在2000年之前一直在纽维尔老男孩队积累实力，之后他于2000年转会到巴塞罗那队。 马拉多纳曾在1982年至1984年期间效力过巴塞罗那队，巴萨球员们在当天比赛之前，在球场中央为10号球衣进行了默哀。比赛结束后，梅西在社交网络服务(SNS)上合成并上传了身穿纽维尔老男孩队队服的自己和过去马拉多纳的照片，并留下了简短的问候语。 虽然时代不同，但阿根廷造就的两位足球天才却有着特别的缘分。马拉多纳生前与梅西一样同样身穿10号球衣，他毫不犹豫地选择了擅长左脚和才华出众的梅西作为自己的“化身(接班人)”。梅西也为被称为“第二个马拉多纳”而感到荣幸。在2010年南非世界杯上，马拉多纳还担任过阿根廷国家队的主教练和球员。此前，梅西在鼎盛时期每当与马拉多纳相比时，都会表示对马拉多纳的敬畏之情，他说：“即使我在球场上踢数百年，也难以追上他的脚步。”梅西在142场国家队A级比赛中攻入71球，比马拉多纳(91场比赛34粒进球)出场次数更多，进球数也更多。但是马拉多纳在1986年墨西哥世界杯上率领阿根廷队拿到了世界杯冠军，而梅西4次出征世界杯却始终与冠军无缘(只拿到过一次亚军)。

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