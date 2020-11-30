充满欲望的“拳头传说”们的顶级比赛…泰森与琼斯之战平局收场. November. 30, 2020 07:44. by 李元洪 bluesky@donga.com. “女子拳击比赛每回合时间是2分钟……。”(迈克•泰森) “只有3分钟(每回合)的比赛，对手才会更累，机会才会更多。(小罗伊•琼斯)” 29日，在美国洛杉矶斯台普斯中心举行的世界拳击理事会(WBC)重量级比赛之前，两人似乎统一了口径，表示比赛方式不符合自己的要求。 退役15年后复出的54岁的“核拳头”泰森和时隔2年复出的51岁的“技巧大师”琼斯的对决被命名为“最前线战斗(Frontline Battle)”。因为这两位选手都宣称“豁出生命”，预示了激烈的比赛。泰森以20岁的年龄成为了世界最年轻的重量级冠军，1988年汉城奥运会银牌得主琼斯在职业舞台上是包揽了中量级到重量级4个级别的选手，因此球迷们的期待也很大。 但美国加利福尼亚州体育委员会为两位50多岁的选手准备了各种安全装置。比如让他们使用比10盎司手套破坏力更小的12盎司手套，把通常每回合进行3分钟的比赛时间缩短为每回合2分钟。比赛进行到第8回合结束。没有KO，如果流血，将立即中断比赛。 泰森通过每天2小时的跑步和减肥，以减掉45公斤的99.8公斤通过称体重环节，表现出了对此次比赛的意志。这是他自18岁以后首次创下如此轻的体重记录。琼斯以95.3公斤通过了称体重环节。 第1回合铜锣一敲响，两名选手就跑出来击拳致意。泰森的快速重拳速度和上身耍弄让人难以相信他已经50多岁了。但这只是比赛刚开始的情况。随后琼斯展开了以特有的一击偷袭为主的外围拳击，并以积极的拥抱封锁了泰森。虽然几次脸部和腹部有拳头交织，但两位选手在没有交换致命重拳的情况下结束了比赛，最终握手言和。 当天，以经典的长音介绍选手名字的昔日著名拳击比赛现场主持人迈克尔•巴佛(76岁)再次出场，国内转播中，播音员宋在翊(78岁)和前冠军洪秀焕(70岁)负责解说，刺激了老拳迷的乡愁。 虽然比赛时间只有16分钟，但泰森的出场费高达1000万美元(约110亿韩元)，琼斯的出场费为300万美元(约30亿韩元)。据悉，泰森和琼斯将分别向不幸的拳击选手和乳腺癌防治基金等捐赠一部分资金。泰森和琼斯在赛后表示“想再次交锋”，暗示了再次对决的可能性。

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