要通过保持距离“2+α”停止日常生活，来控制首都圈的扩散势头. November. 30, 2020 07:43. . 韩国政府决定，将新冠疫情扩散趋势严重的首都圈的保持距离维持在现行的2级，并从下个月1日起实行为期一周的“2+α”，追加禁止感染多发设施的运营。由此，桑拿房、汗蒸房和公寓内的便利设施（健身房、读书室）等将停止运营。除首都圈之外，其他地区根据不同地区的扩散程度，实行1.5级至2级的保持距离，大众利用设施的人员和营业时间将受到限制。 最近一周日均新增确诊患者超过了400人。根据本月7日开始实施的新的“保持距离”标准，这是全国第二起应该适用强有力的2.5级的危机状况。政府解释说：“这是考虑到了以中小私营业者为中心的巨大的社会经济损失。”但就在3周前，政府还认为现有的三级保持距离不符合现实，适用了大幅放宽并细分为五阶段的标准。这只能说明，新标准仍然不符合现实，或是在没有原则地进行应对。禁止首都圈运营桑拿浴，却允许练歌厅开业等，“+α”的标准也很模糊。 目前的第三次大流行以流动人口较多的首都圈为中心进行，而且人际接触活跃、无症状感染较多的40岁以下确诊者比重超过60%，随时随地都有可能发生爆发性集体感染。全体国民要践行相当于“停止日常生活”的2.5级保持距离，在预计新冠病毒肆虐的寒冷冬季到来之前，平息第三次大流行。 下个月3日的高考在即，考生中接连出现确诊病例。由于尚未达到第三次大流行的顶点，教育部应针对出现确诊患者和自我隔离者的情况，全力以赴，使考生在任何条件下都能安全、公正地参加考试。另外，为了不让考试结束后因解放感而兴奋的学生们成为新的感染源，高考后对考生生活指导和防疫也不能疏忽。

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