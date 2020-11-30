回国的韩国职员确诊感染新冠病毒... SK海力士中国工厂现已停产. November. 30, 2020 07:44. by 徐東一 dong@donga.com. 被派往SK海力士中国重庆工厂的韩国职员被确诊感染新型冠状病毒肺炎(COVID-19)，中国当地工厂暂时中断生产。中国重庆市政府下令对在相关工厂工作的2700多名全体员工进行新冠肺炎专项调查。 29日，据中国官方新华通讯社及企业界透露，SK海力士职员A某结束在中国为期1年零6个月的工作后，回到仁川机场接受新冠病毒检查，并于28日被判定为阳性。据悉，A某被确诊后，重庆市立即对A某曾工作的SK海力士工厂进行流行病学调查，并实行现场控制及消毒等紧急措施。 财界相关人士表示：“重庆市及SK海力士等机构推测A某是没有特别症状的无症状感染者”，“A某下榻的所住的重庆某假日酒店暂停营业，封闭管理，对酒店所有员工及11月25日以来的所有入住客人进行追踪和核酸检测。” 停止运转的SK海力士重庆工厂是进行半导体包装等后工序的地方。一般来说，半导体生产工厂一旦电力供应中断，恢复生产线需要数天时间，损失额也很大。相反，此次停止运转的包装工厂在市政府防疫措施完成后，有望立即恢复正常运转。但就目前而言，恢复生产的时间尚不明确，如果工厂长期停产，将很难避免生产受阻。 SK海力士方面当天表示：“将积极协助中国政府，尽最大努力尽快恢复生产。”

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