“李小龙依然活在我们心中”，李小龙诞辰80周年纪念活动接连举行. November. 30, 2020 07:44. by 金祺容 kky@donga.com. 在迎来香港传奇动作明星李小龙(1940~1973年•照片)诞辰80周年之际，中华圈接连举行各种活动纪念李小龙。 28日，据中国官方英文报纸《环球时报》报道，在李小龙父亲的故乡、李小龙幼年时期暂时居住的广东省佛山，为了纪念1940年11月出生的李小龙，从本月初开始举行“李小龙诞辰80周年”活动。寻找相似的人比赛、回顾李小龙人生的线上•线下活动等接连不断。佛山当局希望通过这样的活动，使佛山成为中国武术乃至全世界的武术文化中心。 香港邮政局也以“世界武术中的李小龙的遗产”为主题，开始发行特别邮票。贯通香港中环地区的部分有轨电车上也全面刊登了纪念李小龙诞辰80周年的广告。该有轨电车将运营到明年1月。 在微博等中国社交网络媒体上，很多网民也分享了李小龙的视频和照片，缅怀他的诞辰日。《环球时报》评价说：“对于很多人来说，李小龙已经超越了功夫明星本身”，“他打破了西方对中国人的固有观念，依然活在很多人的心中。”女儿香农•李(李香凝•51岁)在以父亲英文名字“布鲁斯•李”命名的网站“布鲁斯.com”上发表文章回忆说，“虽然父亲去世了，但他的生活继续给我们带来新的灵感。” 李小龙出生于美国旧金山，出生3个月时移居中国香港。成年之后他出演了23部电影，成为了20世纪70、80年代全世界男性大众文化的代表人物。33岁时夭折这一点也助长了世界粉丝团现象。

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