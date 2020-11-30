堆积的新冠债务… 金融支援已超250万亿韩元. November. 30, 2020 07:45. by 张润贞记者 yunjng@donga.com. 对因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而遭受损失的小工商业者、中小企业等展开的金融支援超过了250万亿韩元。随着受新冠疫情引发的经济停滞长期化，有人担心援助资金会成为“不良炸弹”。 29日，据金融委员会透露，截止到本月20日，向因新冠肺炎疫情遭受损失的中小企业、小工商业者、个人债务者投入的金融支援达250.9万亿韩元。从银行、储蓄银行等贷出的新贷款和延付贷款为198.3万亿韩元，其余是通过政策金融机关进行的担保支援。 金融当局为帮助遭受新冠疫情直接打击的边缘企业和个体户，出台了各种金融支援政策。向小工商业者提供低利率流动资金的紧急贷款、面向中小•中坚企业的优惠贷款等就是代表性的例子。不仅是受灾严重的中小企业、小工商业者，对个人债务者也推迟到明年6月偿还贷款本金。 但是，随着新冠疫情冲击的持续，很多人担心这种援助会导致金融圈的不良状况。有人指出，特别是从明年初开始，贷款期限的延长、债务偿还延期等措施一旦结束，潜在的不良现象可能会同时出现。商业银行为应对贷款不良现象而积累的钱款(坏账准备金)在1年内增加了1万亿韩元以上。全球信用评级机构穆迪(Moody's)27日以韩国银行健全性恶化的可能性为由，认为明年信用等级展望为“负面”。

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