用洋铁桶倾倒猪内脏，甚至动拳头……台湾议会因“进口猪”发生混战事件. November. 30, 2020 07:45. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 围绕进口美国产猪肉问题，台湾不同政党的议员27日在议会上投掷猪内脏，发生了激烈的冲突。 据美联社等媒体报道，冲突发生在当天立法会定期会议上，台湾行政机构负责人苏贞昌准备就美国进口猪肉发表演讲时。反对恢复进口美国猪肉的最大在野党国民党议员在苏院长准备开始发言时，把红色洋铁桶扔到了主席台前。桶里装着猪的酱、肺、肝等。 对此，执政的民进党所属议员也不甘示弱，向国民党议员投掷了猪内脏，引发了混战。《华盛顿邮报》报道说，部分议员穿上了雨衣，也有议员穿着被猪脂肪玷污的正装，挥拳相向。 今年年初成功再次执政的民进党籍台湾领导人蔡英文考虑到加强与美国的关系等，于8月发表了放宽禁止进口美国猪肉和牛肉的行政命令。因此，从明年1月开始，台湾将允许进口含有家畜增长促进剂——莱克多巴胺（瘦肉精）的美国产猪肉。以增加瘦肉为目的使用的莱克多巴胺具有头晕、心脏异常等副作用，在台湾和欧盟等地区被禁止使用。目前，美国和韩国等国家已经允许该产品的微量使用。 此前在23日，因担心境内农业萎缩和安全性等问题，台北爆发了反对进口美国猪肉的大规模示威。民进党称这是“浪费粮食，令人厌恶的行为”，攻击在野党，但国民党反驳称：“（民进党）在自己还是在野党的时候，反对进口美国猪肉，后来成为执政党后改变了立场。”

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