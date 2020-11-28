特朗普：“如果在选举人团投票中输掉，我将离开白宫”. November. 28, 2020 07:52. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国总统特朗普当地时间26日表示：“如果下个月14日举行的总统选举人团投票失败，我将离开白宫。”这是他第一次直接表明接受胜败的意思，并且提出了接受胜败的标准和时间，因此受到广泛关注。 特朗普在感恩节当天在华盛顿白宫被记者问到，“如果选举人团选出拜登，你会离开白宫吗？”他答道：“肯定如此。大家也都知道这一点。”本月3日，在直选制和间接选举制相结合的美国总统选举中，50个州的普通选民选出了支持特定候选人的选举人团。该选举人团将于12月14日投票最终选出总统。目前，当选总统拜登和特朗普分别拿到了538张选举人团中的306张和232张。 但他表示：“选举中发生了巨大的欺诈。拜登没有获得8000万张选票”，再次发表了存在选举舞弊的主张。据分析，特朗普这一表态意味着在选举人团投票日之前，他将继续各种有关不服选举结果的诉讼，并为确定败选时为寻找出口布下了局。对于是否会出席拜登的就任仪式的提问，特朗普没有回答。 特朗普表示，美国制药企业辉瑞和德国生物技术公司共同开发的新冠疫苗将于下周或下下周上市，将首先发放给一线工人、医疗从业人员、老人等接种。他声称，疫苗不是拜登的功劳，而是自己的成果。 拜登与妻子吉尔女士一起撰写并投稿给美国有线电视新闻网，稿中安慰了因新冠疫情遭受痛苦的国民，并呼吁“克制大规模家族聚会，一起克服困难”。他敦促国民和解说：“一年来，虽然传染病大流行使我们分裂，但我们必须牢记，我们是在与病毒、而不是相互间打仗。”拜登每年都会在马萨诸塞州著名的度假胜地举行大家庭聚会，当天也在特拉华州的住宅附近与妻子、女儿夫妇共进了简单的晚餐。 美国的状况正在走向恶化。最近每天新增确诊病例和死亡病例分别达到10万人和2000人。27日，国际统计网站“世界实时统计”的累计确诊患者突破1320万人，病亡者也接近27万人。

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