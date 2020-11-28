韩华队以倒数第一结束本赛季，选任队史首位外籍主教练. November. 28, 2020 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. 以倒数第一的成绩结束本赛季的职业棒球韩华队自创团以来首次选任了外籍主教练。 27日，韩华队宣布：“任命前密尔沃基酿酒人队的主教练卡洛斯•苏贝罗(48岁•照片)为球队历史上的第12任主教练。”双方的合同期限为3年，没有公开合同内容。 苏贝罗成为继杰里•罗伊斯特(前乐天•2008~2010年)、特莱•希尔曼(前SK•2017~2018年)、马特•威廉姆斯(55岁•KIA•2020年~)之后，KBO联赛历史上第4位外籍主教练。2名外籍主教练(韩华队与KIA队)同时执教球队，在KBO历史上尚属首次。 苏贝罗主教练的棒球哲学与最近放走大部分老队员、宣布要打造“年轻有活力的球队”的韩华队的志向非常相符。从2001年到2015年，苏贝罗一直执教美职棒小联盟球队，表现出挖掘潜力股的能力，从2016年到去年，他担任了美国职棒大联盟(MLB)密尔沃基队的1垒及内野教练。去年他还担任委内瑞拉国家队的主教练，参加了世界棒球垒球联盟(WBSC)Premier12。与美职棒大联盟全明星出身的主教练威廉姆斯不同，苏贝罗从未在顶级联赛中以球员的身份效力过。 苏贝罗教练还被评为善于处理成为NC队夺冠动力的数据。韩华队方面表示：“我们期待重视数据的苏贝罗主教练的运营风格能给球队带来协同效应。”最近任命新任代表理事朴赞赫(48岁)的韩华队，包括团长郑敏哲(48岁)，现场和前台首长都是1972年出生的年轻面孔。

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