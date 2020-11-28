沉寂的雾霾开始肆虐...今年要更加小心. November. 28, 2020 07:53. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 天气和新型冠状病毒肺炎(COVID-19)之间的关系不仅仅体现在气温上。最近陆续有研究结果表明，细颗粒物(PM2.5)也会对新冠肺炎产生影响。虽然雾霾一直很严重，但今年一定要特别注意。 最近，美国哈佛大学研究组对全国3089个县的统计分析结果显示，美国的细颗粒物(PM2.5)浓度分布和死亡率分布相似。研究组表示：“PM2.5长期暴露浓度每立方米上升1微克(1微克等于100万分之1克)时，每100万人口的死亡率上升了11%。”研究组收集从2000年到2016年的各县浮尘浓度数据和到今年6月18日为止统计的11.6747万名新冠肺炎死亡病例的数据，进行了比较分析。 德国马克斯普朗克协会研究组也在科学杂志《心血管研究》上分析称，这是因为全世界15%的新冠肺炎死亡者长期受到大气污染的影响。专家们表示，如果接触到细颗粒物，就会对肺等脏器造成损伤，这时免疫力会下降，对新冠病毒也会变得脆弱，并发症的可能性也会增大。 在韩国，沉寂了一段时间雾霾再次肆虐。上月20日，时隔110天首都圈和忠清地区的细颗粒物浓度出现“不好”程度后，气温上升时，细颗粒物再次光临，冷了就退出的“三寒四微”现象仍在持续。本月15日，首尔今年入秋以来首次发布了雾霾预警。 这是因为受新冠肺炎疫情影响而停止的经济活动重新开始后，韩国和中国的大气污染物质全部增加。特指中国北京、天津、河北省的京津冀地区的细颗粒物借西北风进入，对国内空气质量产生影响。 今年，气象条件像去年一样不好也是关键。去年，由于东风异常大，雾霾的影响较小。Kweather预报中心负责人潘基成预测称，“与东风相比，今年将刮起更多会带来浮尘的西北风和西风。” 越是这样的时候越要好好戴口罩。为了同时防止新冠病毒和浮尘，除了呼吸不便的老弱者或儿童以外，最好戴上保健用口罩。

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