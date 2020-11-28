仁川机场被水淹没？. November. 28, 2020 07:53. . 2020年10月，令人震惊的视频被公开。这是2030年韩半岛被大洪水淹没的模拟视频。由于巨大洪水，停在仁川机场的各种大飞机和设施被淹没。“绿色和平组织”首尔办事处以《2030韩半岛大洪水假想》为题上传至社交媒体的这一视频，是以气候变化研究团体“气候中心”的研究为基础制作的。 “仁川机场真的会因为台风或洪水而被淹吗？”认识的朋友看到这个视频后打来了电话。笔者答道，“有可能早在2030年之前，仁川机场就会被水淹没”，朋友说这是无稽之谈。他觉得，作为国家门户的国际机场怎么会被水淹没呢？ 进入2010年代后，气候变化的速度正在加快。气温上升因为含有更多的水蒸气，会造成暴雨。随着海水温度上升，会形成超级台风。随着冰川迅速融化，海平面正在迅速上升。如果遇到强台风或暴雨，低洼地区只能被淹没。10年内仁川机场被淹的说法绝非夸大其词。 那么，有国际机场因为台风或洪水而被淹没过吗？2011年，泰国全部国土的80%被大洪水淹没，泰国第二大机场廊曼国际机场被水淹没，机场被迫关闭一周。随着2018年印度遭遇“百年不遇的洪水”，喀拉拉邦的科奇国际机场关闭了12天。随着2018年台风“燕子”袭击日本，大阪关西国际机场的跑道被淹没。此外，连接关西机场和大海对面陆地的桥与被强风刮来的油轮相撞，甚至无法接近机场。超级飓风“榴莲”在2019年横扫了加勒比岛国巴哈马。时速297公里的强风和超过800毫米的暴雨以及暴风海啸淹没了大巴哈马国际机场的跑道和主要设施，机场被迫关闭。 空军机场也因洪水和台风遭受巨大损失。2002年，在韩国台风史上造成最大损失的台风“鹿莎”袭击了韩半岛。当时，由于每天降雨量超过870毫米，江陵战斗飞行团被淹。不仅是跑道，连普通办公室也全部被水淹没，因此相当多的F-5战斗机也被水淹没。受2019年10月强袭的台风“米娜”的影响，江陵战斗飞行团再次被水淹没，幸好当时没有战斗机被水淹没。在美国也有战斗飞行团因飓风而遭受巨大损失的事例。2018年超级飓风“迈克尔”带来时速250公里的强风和超过1000毫米的暴雨，导致部署在佛罗里达州廷德尔空军基地的F-22“猛禽”战斗机遭受了巨大损失。世界上17架最先进的隐形战斗机遭受的损失额就超过了2.2万亿韩元。 今年发生的全球气候灾难仅仅是气候危机的序幕。如果灾难正式开始，仁川机场不会因为被水淹没而结束。这就是政府、国会、企业和国民有必要革命性地改变对气候变化的认识的原因。

한국어