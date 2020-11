金昌基传递的“77首慰劳曲”. November. 28, 2020 07:53. by 金基润记者 pep@donga.com. 当我们因失恋而痛苦或与某人关系不顺时,或者感觉自己跌到了人生的谷底时,我们就会寻找富有抒情性的歌词和旋律。 作为精神健康医学专业医生兼组合“动物园”出身的创作歌手,拥有33年唱歌经历的作者选择了77首歌曲,并附上歌词,融入了能传递心灵慰藉和治愈的点滴感想。从赵容弼、崔白浩、金光石、李笛、Wanna One等沉甸甸的顶级歌手到Z世代偶像,从路易•阿姆斯特朗、皇后乐队、披头士乐队、贾斯汀•汀布莱克等海外传奇到最新流行音乐,是涵盖各个时代和体裁的歌手们的歌曲。 其魅力在于,读者可以轻松地查找到适合自己情况的歌曲。向需要“懂得希望的能力”的人推荐李笛的《你不要担心》,向站在人生新起点上感到焦虑不安的人推荐金东律的《出发》。如果想忘记在社会上生活的艰辛,琳达•朗斯泰特的《蓝色海湾(Blue Bayou)》最合适。需要正式道歉的时候则推荐埃尔顿•约翰的《Sorry Seems to Be the Hardest Word》。 在呼吁感性的歌曲之后,还补充了冷静的忠告。强调了道歉的真挚性、对错误的责任意识和具体承诺等。是兼具心理学和歌曲的“文本版广播DJ”。该歌曲集是以本报从2016年开始到今年8月为止连载了100次的《金昌基的音乐商谈室》为基础制作的。

한국어