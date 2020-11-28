傲慢的中国，施压韩国不要站在美国一边，却不解除“限韩令”. November. 28, 2020 07:53. . 中国外交部长王毅昨天结束了为期3天的韩国访问回国。王毅在短暂的日程中，与韩国总统、国会议长、执政党实权人物一一会面。在韩中外长会谈中，他还犯了迟到25分钟的失礼行为。虽然以他访韩为契机，两国间讨论了广泛的合作方案，但在解除中国“限韩令”等核心问题上没有任何进展。 王毅访韩的目的似乎完完全全为了在美国政权交替之际探索周边国家的氛围和外交管理。中国方面列举了10项内容，称之为两国之间的协议，但其中并没核心议题。王毅在习近平主席访韩事宜上提出了“完全控制新冠疫情”的条件。对于萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）问题，他称“应该妥善处理”，并施压要求拆除，而对于要求解除其报复措施“限韩令”，他只是表示“希望持续进行沟通”。 中国一直受到美国特朗普政府全方位攻势的困扰。大部分观测认为，在拜登时代，美中之间的这种紧张局面还会持续下去。作为中国，为了不让美国的盟友韩国和日本站在反华战线上，正在致力于周边国家的外交。此次，中方也再次强调韩中日经济一体化，邀请韩国加入针对美国驱除中国信息技术、企业的“全球数据安全倡议”。 拜登时代的中美关系现在还很难断言。虽然特朗普总统是例外，但选举时猛烈抨击中国的美国总统们在当选后都侧重于扩大与中国的贸易。以规范和价值为导向的拜登式国际主义很有可能不会采取特朗普时期贸易战等粗暴方式，而是通过严密的制度包围网来勒紧中国。像“民主首脑会议”这样的价值同盟构想，会使韩国站在难以避免的选择的十字路口。 王毅说：“这个世界上不仅仅只有美国。”这可能是在向韩国施压，不要站在美国一边。东亚地区也不是只有中国。中国只要任性阻止进入本国的巨大市场，同时继续推行拙劣的外交，就不会有立足之地。中国应该知道，为什么每次中国来人访问时，都会出现“耍皇帝敕使派头”的说法。

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